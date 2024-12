https://noticiaslatam.lat/20241226/juguetes-bajo-alarma-sus-precios-podrian-subir-por-los-aranceles-de-trump-1160054834.html

Juguetes bajo alarma: sus precios podrían subir por los aranceles de Trump

Juguetes bajo alarma: sus precios podrían subir por los aranceles de Trump

Los precios de los juguetes pueden subir en los Estados Unidos, si el presidente electo, Donald Trump, introduce nuevos aranceles a las importaciones en 2025... 26.12.2024, Sputnik Mundo

Como señala el canal, aunque los juguetes se diseñen en Europa o Estados Unidos, a menudo se fabrican en China, y Trump ha prometido previamente añadir un 10% a los aranceles a la exportación de productos procedentes del país asiático. Casi el 80% de los juguetes estadounidenses se fabrican en China, aclara CBS News. A Bergman le preocupa que unos precios más altos puedan amenazar "la supervivencia de su tienda". Según CBS News, los responsables de la industria juguetera están alarmados y dan la voz de alarma."La Asociación de la Industria del Juguete califica los posibles aranceles como 'perjudiciales'", indica la cadena.Anteriormente, Trump señaló que impondría aranceles del 25% a los bienes procedentes de Canadá y México tras asumir la presidencia debido a la inmigración ilegal no resuelta y al tráfico de drogas a EEUU, y prometió añadir un 10% a los derechos de exportación de bienes procedentes de China. The Wall Street Journal señaló que los nuevos aranceles amenazan con socavar el sistema de comercio mundial y dañar gravemente a sectores clave de la economía estadounidense, incluida la industria automotriz, abriendo nuevas oportunidades para China en los mercados internacionales.Donald Trump bromeó con que Canadá podría unirse a su país como estado número 51, si no resiste la subida arancelaria con que le amenaza, por tener superávit en el comercio bilateral y no controlar el flujo de migrantes y drogas a través de la frontera común, según el canal de televisión.Además, Trump lanzó la idea de que México se convirtiera en un estado de EEUU, afirmando que EEUU "subvenciona" a México con 300.000 millones de dólares al año.

