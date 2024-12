https://noticiaslatam.lat/20241225/exasesor-de-trump-asegura-que-los-riesgos-de-una-crisis-mundial-son-mayores-bajo-su-administracion-1160039236.html

Exasesor de Trump asegura que los riesgos de una crisis mundial son mayores bajo su Administración

La probabilidad de que se produzca una crisis mundial durante el segundo mandato presidencial del futuro jefe de la Casa Blanca, Donald Trump, aumentará... 25.12.2024, Sputnik Mundo

eeuu

internacional

donald trump

john bolton

américa del norte

En sus palabras, Trump es incapaz de centrarse en una toma de decisiones coherente. También añadió que está muy preocupado por lo que esto pueda significar.Además, el exasesor cuestionó las afirmaciones de que Trump es el único que podría "evitar la Tercera Guerra Mundial" y contribuir a poner fin a los conflictos en Ucrania y en la Franja de Gaza. Bolton asegura que Trump "no sabe mucho de política exterior, no lee mucho y confía demasiado en las relaciones personales, lo que presumiblemente le impide comprender plenamente la situación". En sus palabras, esto podría llevar al mundo a "problemas".Anteriormente, Trump señaló que el conflicto en Ucrania nunca habría comenzado si él hubiera sido el presidente de EEUU en ese momento, en lugar del actual mandatario, Joe Biden.Como candidato presidencial, el republicano reiteró que si era reelegido, resolvería el conflicto en 24 horas. Al preguntarle si deseaba la victoria para Ucrania, Trump aseguró no pensar "en términos de ganadores y perdedores". "Quiero que dejen de morir todos: rusos y ucranianos", subrayó. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, a su vez, señaló que el problema era demasiado complicado para resolverse en un día.

eeuu

