De Groenlandia a Canadá: los deseos de anexión de Trump

El ganador de las elecciones presidenciales de EEUU, Donald Trump, ha dejado caer pistas no muy sutiles sobre su ambición de ampliar las fronteras de su país... 24.12.2024, Sputnik Mundo

He aquí un resumen de los territorios en los que Trump ha puesto sus ojos:Canal de Panamá: ¿Traerlo de vuelta a casa? Trump no es tímido a la hora de reclamar el canal de Panamá, calificando su vuelta a Panamá en 1999 de mera "muestra de cooperación". Después de que el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, rechazara firmemente esta idea, Trump replicó con su comentario suspensivo favorito: "¡Ya lo veremos!". Por su parte, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, salió a la palestra respaldando firmemente la soberanía de Panamá y calificando las declaraciones de Trump de afrenta a la estabilidad regional. Groenlandia: ¿Un objeto de inmueble o geopolítica? Volviendo sobre su sueño de adquirir Groenlandia, Trump enmarcó la compra como una necesidad para "la seguridad nacional y la libertad en todo el mundo". Ya sea por los recursos naturales, un sitio estratégico de despliegue de misiles o simplemente un vasto lienzo helado para un nuevo complejo turístico de la marca Trump, los motivos siguen sin estar claros.Elon Musk, propietario de X, se sumó al absurdo publicando en las redes sociales: "¡Felicidades! Ayuda a América a ganar Groenlandia", con un emoji descarado. ¿Lo decía en serio? Probablemente no, pero cuando se trata de Trump y Groenlandia, ¿quién sabe? Canadá: ¿El estado número 51? Trump sugirió en broma (¿o no?) que Canadá debería unirse a EEUU como el 51.º estado para eludir los aranceles y disfrutar de protección militar. Trump el 18 de diciembre declaraba que "muchos canadienses quieren que Canadá se convierta en el 51.º estado". "Ahorrarían mucho en impuestos y protección militar. Creo que es una gran idea ¡estado 51!" añadía el político estadounidense. Los canadienses, sin embargo, no parecían muy entusiasmados, tal vez las hojas de arce sobre las barras y estrellas no sean exactamente su estilo. México: ¿Subvencionado a la condición de Estado? Durante una entrevista en el programa Meet the Press de la cadena NBC el 8 de diciembre, Trump lanzó la idea de que México se convirtiera en un estado de EEUU, afirmando que EEUU "subvenciona" a México con 300.000 millones de dólares al año."Si vamos a subvencionarles, que se conviertan en un estado", comentó. Aunque puede haber sido una floritura retórica, el comentario suscitó la conversación sobre la visión de Trump de convertir la ayuda financiera en absorción política.

