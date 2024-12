¿Fin al "cepo" en Argentina?: el FMI confirma negociaciones para nuevo crédito

https://noticiaslatam.lat/20241221/fin-al-cepo-en-argentina-el-fmi-confirma-negociaciones-para-nuevo-credito-1159935619.html

El organismo elogió el programa económico del presidente Javier Milei y confirmó el avance en las conversaciones hacia un acuerdo para concretar el desembolso... 21.12.2024, Sputnik Mundo

El camino hacia un nuevo crédito del Fondo Monetario Internacional (FMI) para Argentina luce cada vez más allanado. La portavoz del organismo, Julie Kozack, confirmó los avances en las conversaciones con el Gobierno de Javier Milei para la firma de un acuerdo que refuerce el programa económico hacia el objetivo central del 2025: la eliminación del "cepo" cambiario para liberar el acceso a dólares."Las autoridades han expresado formalmente su interés en pasar a un nuevo programa y las negociaciones están en marcha", dijo Kozack durante una conferencia de prensa. La vocera destacó la "determinación y eficacia" del equipo económico argentino, al cual felicitó por los "resultados impresionantes" conseguidos, con especial énfasis en la reducción de la inflación y el ajuste fiscal desplegado.Los elogios provenientes de Washington llegan después de que el Ejecutivo argentino logró el cumplimiento de las metas previstas para este año, el último del acuerdo de Facilidades Extendidas firmado en 2022 por Alberto Fernández (2019-2023) para el refinanciamiento de la deuda contraída en 2018 por Mauricio Macri (2015-2019) por la friolera de 57.000 millones de dólares, el préstamo más grande de la historia del FMI.El Gobierno de Milei apuesta a celebrar un nuevo empréstito que implique el desembolso de fondos frescos para fortalecer las reservas del Banco Central y, así, cumplir con una de las principales promesas del libertario: el levantamiento completo del "cepo" al dólar. El objetivo consiste en contar con divisas suficientes para aplacar cualquier presión devaluatoria que pueda suscitarse tras la eliminación de las restricciones cambiarias.Concretamente, el Palacio de Hacienda busca conseguir un monto de entre 10.000 millones y 20.000 millones de dólares. Hace unos días, el ministro de Economía argentino, Luis Caputo, afirmó que apunta a cerrar el crédito durante el primer cuatrimestre de 2025.En ese marco se inscriben las tan frecuentes como silenciosas visitas a Washington desplegadas por la plana mayor del gabinete económico durante los últimos meses. Un componente central del entusiasmo de las autoridades del país austral radica en el inminente retorno de Donald Trump a la Casa Blanca. El antecedente es inmediato: en 2018, el entonces presidente estadounidense fue fundamental para que el FMI concediera el colosal préstamo a la Administración Macri, a pesar de que el monto en cuestión superaba el límite máximo al cual podía aspirar Argentina.Una mano desde WashingtonSi bien las arcas públicas argentinas aún atraviesan una frágil situación —con un saldo negativo en sus reservas netas de divisas—, el Gobierno se ha anotado un éxito en el control de la denominada "brecha cambiaria": la diferencia entre la cotización oficial del dólar y las paralelas orbita en torno al 10%, una de las más bajas de los últimos años, apaciguando las presiones devaluatorias.Este punto es fundamental a la hora de analizar la consecuencia que tendría la liberalización del mercado cambiario en función de los antecedentes del país austral, que indican que la eliminación del "cepo" al dólar puede culminar con una corrida, tal como ocurrió entre 2018 y 2019 durante la gestión de Macri.En ese marco, el experto remarcó que Milei "puede estar especulando con quitar el cepo porque, en estas condiciones financieras con una brecha tan baja, la devaluación podría no ser tan alta, sin poner en riesgo el control de la inflación"."Milei hoy tiene capital político para avanzar en una devaluación. Si encima llegaran fondos frescos del Fondo, el Banco Central tendría capacidad para contener la brecha cambiaria, al menos hasta la llegada de la liquidación de la cosecha en el mes de marzo", remarcó el investigador.Sin embargo, el economista advirtió sobre un fenómeno insoslayable: el "atraso" del precio del dólar respecto al resto de bienes de la economía. Mientras que entre enero de 2023 y el mismo mes del 2024 la inflación acumulada fue del 112%, la cotización de la divisa apenas escaló un 25%, lo cual repercute en un encarecimiento de Argentina en términos internacionales (siendo el peso una de las monedas que más se apreció a nivel global en el último año).Las condiciones del FondoHistóricamente, el FMI ha desempeñado un rol de "auditor" de la economía argentina, siendo el país austral el principal deudor del organismo a nivel mundial. Por eso, Cantamutto consideró que "es muy relevante el apoyo explícito del Fondo al Gobierno de Milei, porque significa que está avanzando hacia un rumbo que es del agrado de Washington"."Probablemente el FMI no pida más ajuste que el que el propio Milei quiere llevar a cabo, que es récord a nivel global, pero hay debates sobre la mesa en torno a reformas estructurales como la laboral, la previsional y la privatización de empresas públicas", apuntó el economista.Consultado respecto al peso de la evidente afinidad personal de Milei con Donald Trump a la hora de la concreción del préstamo, el experto destacó que "la sintonía ideológica es importante, pero no creo que se repita el caso con Macri, cuando se dio un crédito récord"."Trump está en un cuadrante ideológico diferente al de Milei, con programas económicos radicalmente opuestos, con el norteamericano defendiendo un proteccionismo inexistente en el caso del presidente argentino", afirmó Cantamutto.

