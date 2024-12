https://noticiaslatam.lat/20241215/congreso-de-eeuu-ideas-de-trump-de-deportar-inmigrantes-llevaran-a-una-nueva-crisis-como-la-de-2008-1159786521.html

Congreso de EEUU: ideas de Trump de deportar inmigrantes llevarán a una nueva crisis como la de 2008

Congreso de EEUU: ideas de Trump de deportar inmigrantes llevarán a una nueva crisis como la de 2008

15.12.2024

Hay aproximadamente 10,5 millones de inmigrantes indocumentados viviendo en Estados Unidos. Si se deportan a 8,3 millones de ellos, el PIB caerá un 7,4% y el empleo un 7% hasta 2028, destacan los senadores, citando cálculos del Instituto Peterson de Economía Internacional. Según otras estimaciones, la deportación anual de 1 millón de personas, hasta que no queden más inmigrantes ilegales en Estados Unidos, amenaza con provocar una pérdida del PIB del 4,2% al 6,8% (entre 1,1 billones y 1,7 billones de dólares).Más gravemente, el problema se manifestará en Texas, Florida y California, mientras que durante la crisis financiera mundial de 2008, la economía estadounidense se contrajo un 4,3%.Con las deportaciones masivas, se espera un aumento en el costo de bienes y servicios en industrias como la agricultura, la construcción y la atención médica para los ciudadanos estadounidenses, ya que los inmigrantes ilegales juegan un papel enorme en estas áreas, advierten los autores del informe."Cultivan, cosechan y procesan alimentos para los estadounidenses. Construyen viviendas en comunidades de todo el país y brindan atención domiciliaria a personas mayores y otras personas. Sin fuerza viva inmigrante, estas industrias enfrentarían escasez de fuerza viva, lo que exacerbaría aún más sus necesidades laborales", subraya el documento.De hecho, muchos sectores carecen de trabajadores. Por ejemplo, en septiembre de 2024 quedaban sin cubrir 282.000 vacantes en el sector de la construcción, y se necesitaban 454.000 personas para satisfacer la demanda laboral el próximo año.Trump prometió el primer día de su presidencia "lanzar el programa de deportación más grande en la historia de Estados Unidos para expulsar a criminales". Según The New York Times, el político planea organizar redadas masivas para buscar indocumentados, simplificar el proceso de deportación, prohibir la entrada de inmigrantes de ciertos países "problemáticos" con una población predominantemente musulmana y abolir el derecho a obtener la ciudadanía por nacimiento en el país para hijos de padres que no tuvieran documentos.Donald Trump ganó las elecciones presidenciales de EEUU el pasado 5 de noviembre, obteniendo 277 votos del colegio electoral y superando los 270 establecidos para ser considerado ganador de las elecciones. De esta manera, derrotó a Kamala Harris, candidata demócrata y sucesora del actual presidente, Joe Biden.El Colegio Electoral votará de acuerdo con la voluntad de los electores el 17 de diciembre y el nuevo Congreso, controlado en ambas cámaras por los republicanos, aprobará los resultados de la votación el 6 de enero.

