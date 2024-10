https://noticiaslatam.lat/20241031/rusia-y-china-optan-por-la-desdolarizacion-gradual-en-la-tectonica-cumbre-de-kazan-1158688376.html

Rusia y China optan por la desdolarización gradual en la tectónica cumbre de Kazán

Rusia y China optan por la desdolarización gradual en la tectónica cumbre de Kazán

Sputnik Mundo

Pese a la apoteosis de la tectónica cumbre de los BRICS en Kazán, llamó la atención que el tan cantado tema de la desdolarización no haya sido siquiera... 31.10.2024, Sputnik Mundo

2024-10-31T23:00+0000

2024-10-31T23:00+0000

2024-10-31T23:02+0000

internacional

rusia

china

brics

desdolarización

dólar

eeuu

✒️ firmas

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/01/1f/1147865533_0:159:3073:1888_1920x0_80_0_0_b614babe95583ff339a01d42d8363b9d.jpg

Con el triunfo en el horizonte de Rusia contra Ucrania —que a mi juicio definirá el nuevo orden mundial que ineluctablemente será civilizatorio/multipolar/ policéntrico/desdolarizado, como aboga el ascendente grupo geoeconómico de los BRICS—, se le notó sereno y muy relajado al presidente Vladímir Putin, quien optó por un discurso geofinanciero más terso que sus aliados de China y Brasil, quienes fueron muy feroces en su justa crítica al dominante modelo financiero anglosajón, sin abordar específicamente el tan cantado tema de la desdolarización que tuvo mayor resonancia en la anterior cumbre de los BRICS en Johannesburgo sin haber podido lanzar la tan anhelada “divisa de los BRICS". En la tectónica cumbre de los BRICS en Kazán, más futurista que histórica, con sus nuevos 13 países “asociados”, cuenta ya con el 57% de la población mundial y ensancha su ventaja frente al alicaído G7, hoy en su mayoría en franca recesión y en plena ingobernabilidad.Es altamente probable que los estrategas en el seno de los BRICS, a 12 días de la crucial elección presidencial en EEUU, hayan optado por la prudencia estratégica y hayan pospuesto una serie de medidas geofinancieras que se habían dejado entrever con antelación.La fortaleza de los BRICS+, hoy fuerte de 23 países y en espera de otro tanto para integrarse en su seno, es inversamente proporcional al declive del G7 que nolens volens marcaría la paulatina debilidad de su principal divisa: el dólar estadunidense.Pareciera que los BRICS cambiaron de táctica, quizá debido a la derrota de EEUU/OTAN/Unión Europea en Ucrania, lo cual afectará el poderío del otrora omnipotente dólar que empieza a ser erosionado en los rubros de los energéticos —donde brillan intensamente en el seno de los BRICS potencias petrolíferas y gaseras—, y los alimentos, donde se perfila un acuerdo agroalimentario entre Rusia y Brasil. La identidad del próximo gobernante en EEUU será determinante para la adopción de una política más prudente y/o más acelerada sobre la desdolarización por los BRICS.En un escenario de un triunfo de Kamala Harris, prácticamente la política exterior y monetaria estadounidense no tendrá cambios significativos y será enmarcado por la agudización de la colisión de EEUU contra Rusia y China, sin modificación en su política monetaria pese a su mayor endeudamiento.En un escenario de triunfo de Trump, quien se maneja bajo el símbolo de la paz, es probable que negocie con Rusia los alcances de un nuevo orden mundial, mientras queda en el aire su confrontativo discurso contra Irán y China. Trump ha sido más prístino en cuanto se refiere al peligro de la desdolarización cuando ha propuesto adoptar las criptodivisas como sustento del dólar.Mohamed El-Erian —presidente del Queens College en la Universidad de Cambridge y consultor económico de Gramercy y Allianz— comentó que otra vía de la desdolarización se está dando mediante el incremento del oro en las reservas de los bancos centrales, a expensas del dólar.A juicio de El-Erian, el incremento inesperado y continuo del precio del oro en 40% en los pasados 12 meses se debe en gran medida al “interés en explorar posibles alternativas al sistema de pagos basado en dólares, que ha sido el núcleo de la arquitectura internacional durante 80 años", por lo que "un creciente número de países se ha interesado y se ha involucrado cada vez más", citando explícitamente a Rusia, China, India y Turquía.También pareciera que los BRICS han optado por la erosión del dólar en forma paulatina, cuando Rusia juega más al ajedrez de una desdolarización gradual, mientras China opera su célebre juego del "go" para ir carcomiendo y asfixiando al dólar.Las opiniones expresadas en este artículo pueden no coincidir con las de la redacción.

https://noticiaslatam.lat/20241017/la-cumbre-de-la-desdolarizacion-de-los-brics-1158319644.html

https://noticiaslatam.lat/20241031/los-brics-abren-un-nuevo-prisma-para-los-datos-que-reflejan-la-realidad-del-sur-global-1158669722.html

china

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Alfredo Jalife-Rahme https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144568997_156:0:556:400_100x100_80_0_0_92c11c6d10a60f6ce172cbc63e7a399b.jpg

Alfredo Jalife-Rahme https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144568997_156:0:556:400_100x100_80_0_0_92c11c6d10a60f6ce172cbc63e7a399b.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Alfredo Jalife-Rahme https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144568997_156:0:556:400_100x100_80_0_0_92c11c6d10a60f6ce172cbc63e7a399b.jpg

rusia, china, brics, desdolarización, dólar, eeuu, ✒️ firmas