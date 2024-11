"Diagnóstico más realista": ¿Qué prevé el rumbo de Trump hacia América Latina?

https://noticiaslatam.lat/20241129/diagnostico-mas-realista-que-preve-el-rumbo-de-trump-hacia-america-latina-1159377713.html

Trump planea nombrar a un candidato conservador para la junta directiva de la OEA y quiere utilizar el organismo para promover la política exterior estadounidense en América Latina, informa el portal de noticias Universo Online.El empresario recibió en su residencia de Mar-a-Lago al canciller paraguayo Rubén Ramírez Lezcano, para reforzar la campaña del líder conservador para asumir la dirigencia de la organización internacional, apunta el periodista Jamil Chad.Tras priorizar temas como la inmigración durante el proceso electoral y nombrar al latino Marco Rubio para el máximo cargo de la diplomacia estadounidense, los analistas sugieren un renovado enfoque de Trump hacia América Latina.La OEA servirá de punta de lanza para avanzar en la agenda conservadora de Trump, dirigida principalmente a contener a Cuba, Nicaragua y Venezuela. Al pagar el 60% del presupuesto de la OEA, Washington se comprometerá a transformar su peso financiero en peso político para definir la agenda de la institución.La postura más incisiva de Trump contra los Gobiernos a la izquierda de Washington podría exacerbar la polarización regional, indica la especialista en América Latina y profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad Federal de Sao Paulo (Unifesp) Regiane Bressan."Es probable que este enfoque de línea dura se intensifique, con un énfasis en la retórica anticomunista y el uso de organizaciones como la OEA para presionar a los Gobiernos que no se alinean con los intereses de EEUU", subraya Bressan.Aunque Estados Unidos paga una parte importante del presupuesto de la organización, en teoría esto no debería garantizar a Washington un mayor poder político. Sin embargo, en la práctica, los órganos internacionales están sometidos al poder financiero de los países ricos."Medimos el poder de las organizaciones por su legitimidad, por cuánto consiguen que se cumplan sus normas. Pero podemos adoptar un enfoque más realista y entender que las organizaciones varían conforme a la influencia de cada país", explica Bressan.Quien paga más tiene una influencia mayor, y la OEA no constituye una excepción, menciona la profesora. Añade que lo mismo ocurre en organizaciones como Mercosur, donde "Brasil paga más y, por lo tanto, tiene mayor influencia" o en la Unión Europea, donde el peso desproporcionado de Alemania también se refleja en el presupuesto de la institución."No es que esta práctica sea correcta, al fin y al cabo, una buena organización es aquella que exige a todos el mismo nivel. Pero no podemos ignorar el hecho de que las organizaciones son susceptibles a la influencia del país que más paga y hay que tener en cuenta el peso financiero", subraya Bressan.Baja credibilidadSin embargo, la falta de credibilidad de la OEA ante varios Gobiernos de la región podría socavar la capacidad de Trump de utilizar la organización para influir en el rumbo de América Latina, indica. El intento de Washington de aplicar esta política no significa que alcanzará sus objetivos, destaca la especialista.La credibilidad de la institución está empañada por la percepción de que la organización es parcial y opera bajo una influencia estadounidense desproporcionada, agrega Bressan.La OEA cometió "un pecado original" al principio de su historia al excluir a Cuba de la organización en 1962. Durante décadas, los países de la región han pedido la readmisión de la isla, lo que ha supuesto un desgaste para el trabajo de la organización, señala el profesor de Relaciones Internacionales de la Escuela Superior de Publicidad y Marketing (ESPM) Ricardo Leaes."La exclusión de Cuba es lo que llevó a la formación de organizaciones regionales alternativas, en particular la CELAC [Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños]. Después, tuvimos el episodio en que la OEA se comportó de forma lamentable durante el golpe de Estado en Bolivia [en 2019]", afirma.En aquel momento, la OEA apoyó erróneamente la tesis de la oposición boliviana de que hubo fraude en el proceso electoral del país. La institución utilizó estadísticas erróneas para apoyar la tesis del fraude, informa el Centro para la Investigación de las Políticas Económicas estadounidense (CERP, por sus siglas en inglés)."Estar preparados para represalias económicas"Trump está considerando utilizar un tribunal vinculado a la OEA para demandar a Brasil, debido al enfrentamiento entre el juez del Tribunal Supremo brasileño Alexandre de Moraes y el propietario de la plataforma X, Elon Musk, expone el periodista Jamil Chad.A pesar de la amenaza, el organismo no constituye una parte significativa de la estrategia de Brasil para América Latina y es posible que no pueda poner en peligro el rumbo de la política exterior del presidente brasileño Luiz Inacio Lula da Silva, opina Bressan."El papel de la OEA en la política brasileña contemporánea es muy periférico. Históricamente, Brasil ha dado prioridad a organizaciones sudamericanas como Mercosur y Unasur, o ha invertido en revitalizar la CELAC. Estos espacios promueven una integración orientada a los intereses políticos y económicos de Sudamérica y alejan a EEUU de una presencia más amplia", explica la profesora.Brasil debe estar preparado para defenderse de posibles acciones asertivas de la nueva Administración Trump, opina Ricardo Leaes. De acuerdo con el experto, el país latinoamericano debe prepararse para adoptar medidas recíprocas en caso de aranceles u otras barreras a las exportaciones a Estados Unidos.El futuro presidente norteamericano ya ha anunciado su intención de imponer restricciones al comercio con sus socios México y Canadá, y se ha referido a los aranceles como "la palabra más bonita del diccionario".Asimismo, el electo mandatario estadounidense ya ha prometido medidas incisivas contra los países que intenten evitar el uso del dólar en sus transacciones internacionales, una agenda en la que Brasil está comprometido dentro de los programas BRICS y Mercosur."Lo más importante es ser consciente del reto. No se puede recetar la medicina sin saber cuál es la enfermedad. Y Brasil, durante la Administración Biden, albergó un optimismo irresponsable y no supo evaluar las amenazas. Esta vez, con Trump, tendremos que hacer un diagnóstico más realista", concluye el experto.

