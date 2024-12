https://noticiaslatam.lat/20241216/misiles-contra-rusia-xi-y-aranceles-asi-fue-la-primera-conferencia-de-trump-tras-su-victoria-1159816757.html

Misiles contra Rusia, Xi y aranceles: así fue la primera conferencia de Trump tras su victoria

La rueda de prensa se llevó a cabo este 16 de diciembre desde su mansión en Mar-a-Lago, en Florida, al sureste del país norteamericano. Duró alrededor de una hora y fue la primera vez desde su triunfo electoral que contestó las preguntas de los periodistas. La crisis ucranianaUno de los temas que trató durante la conferencia fue el conflicto en Ucrania, especialmente el aval que recientemente dio la Administración Biden para que Kiev utilizara misiles de largo alcance de fabricación estadounidense contra territorio ruso, algo que Moscú consideró como un agravante de la situación en Europa del Este. En ese sentido, Donald Trump dijo que podría revertir la decisión del Gobierno de Biden de permitir a Ucrania disparar dichos misiles contra Rusia. Días antes, el republicano ya había comentado en una entrevista con la prensa británica que la autorización de Washington a Kiev le parecía "estúpida" porque se trataba de "una grave escalada", en momentos de que ya se habla se posibles negociaciones entre Ucrania y Rusia entre la comunidad internacional. A la pregunta de un periodista sobre si revertiría la orden de la Administración Biden, Trump dijo: "Podría hacerlo, sí. Creo que fue algo muy estúpido".Sin embargo, no abundó en detalles sobre posibles negociaciones de paz en el conflicto ucraniano. Xi, ¿un gran amigo?El presidente electo de Estados Unidos también dijo que su homólogo chino, Xi Jinping, le parece una "gran persona", en medio de las tensiones comerciales entre Washington y Pekín por temas como la guerra comercial y la competencia por la industria de semiconductores, los movimientos separatistas en Taiwán, entre otros temas. También dijo que le gustaría que Xi Jinping asistiera a su investidura el próximo 20 de noviembre, pero reconoció que no tiene la certeza de su visita. "China y Estados Unidos pueden, juntos, resolver todos los problemas del mundo", añadió. "Se desatará un infierno en Oriente Medio"Otro de los asuntos clave de su conferencia fue la crisis que vive buena parte del Oriente Medio tras la ofensiva de Israel en contra de la Franja de Gaza —que ha dejado más de 45.000 muertos, según las autoridades locales—, la caída del Gobierno de Asad en Siria, las tensiones crecientes entre Irán y Estados Unidos y las tensiones entre las fuerzas israelíes y el movimiento chií libanés Hizbulá. Ya antes, Trump había dicho que, si los rehenes tomados por Hamás en octubre de 2022 no son liberados antes del 20 de enero de 2025, "se pagará un infierno en Oriente Medio y para los responsables que perpetraron estas atrocidades contra la humanidad. Hacer rico a EEUU con arancelesTrump sostuvo que los aranceles podrían hacer rica a la economía estadounidense. Su argumento fue que, durante su primer mandato, la inflación se mantuvo controlada gracias a que impuso aranceles al acero. "No tuve inflación y puse aranceles masivos a muchas cosas. Pusimos aranceles al acero. Ganamos una fortuna con ello. Aranceles bien utilizados... lo haremos siendo recíprocos con otras naciones, pero hará rico a nuestro país", apuntó el republicano. Trump hizo de la imposición de aranceles un tema prioritario en su campaña electoral. Apenas hace unas semanas, prometió imponer aranceles del 25% sobre los productos procedentes de México y de Canadá, a través de una orden ejecutiva que sería emitida el primer día de su nuevo Gobierno. Asimismo, dijo que la empresa japonesa SoftBank invertirá 100.000 millones de dólares en proyectos estadounidenses en los próximos cuatro años, enfocados en la inteligencia artificial. También explicó que el fondo se invertirá antes de que termine su mandatoSoftBank ha invertido a través de su fondo Vision Fund y gran parte del dinero fue aportado por fondos soberanos de Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos.El muro fronterizo con MéxicoEl presidente electo de Estados Unidos también advirtió que su eventual Gobierno gastará cientos de millones de dólares en completar el muro en la frontera con México para impedir la entrada ilegal de personas migrantes.Expresó su molestia al afirmar que, debido a políticas de la actual Administración Biden, el muro fronterizo costará hasta dos o tres veces más de lo que costó en su primer mandato presidencial. En ese sentido, explicó que el Gobierno de Biden está vendiendo fragmentos del muro a personas que pagaron centavos por ello y ahora quieren revenderlo en cientos de dólares."Es una conducta casi criminal", dijo Trump. "La gente está acudiendo con nosotros, gente que ya tiene un arreglo de 5 o de 3 centavos y nos está ofreciendo en venta a más dinero de lo que nos costó originalmente, ¿lo pueden creer? Gente que compró por centavos ahora nos pregunta si lo queremos comprar por cientos de dólares, de centavos a cientos de dólares y no podemos dejar que esto pase", agregó.

