Kremlin sobre el deseo de Trump de discutir tregua en Ucrania: "Todavía no está en la Casa Blanca"

Kremlin sobre el deseo de Trump de discutir tregua en Ucrania: "Todavía no está en la Casa Blanca"

El equipo del ganador de las presidenciales de EEUU, Donald Trump, aún no está a cargo de la Casa Blanca y la Administración de Joe Biden sí está allí, declaró... 16.12.2024, Sputnik Mundo

El 15 de diciembre, el elegido por Trump como asesor de Seguridad Nacional, Michael Waltz, declaró que la Administración del ganador de las presidenciales de EEUU revisará la propuesta de Orban sobre el alto el fuego navideño en Ucrania.Agregó que es prematuro hablar ahora de fuerzas de paz. Sin embargo, Rusia está dispuesta a reanudar las negociaciones sobre Ucrania sobre la base de los acuerdos de Estambul, recordó el portavoz.La semana pasada, los medios informaron que los líderes europeos planean reunirse con Volodímir Zelenski y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, para discutir los planes de paz y el posible despliegue de fuerzas de mantenimiento de la paz en Ucrania.La última ronda de conversaciones entre Moscú y Kiev para lograr un acuerdo de fin de las hostilidades se realizó el 29 de marzo de 2022 en la ciudad turca de Estambul y desde entonces los países no han vuelto a retomarlas.Moscú, en repetidas ocasiones, se declaró dispuesto a reanudar el proceso de negociación con Kiev, pero lo condicionó a la cancelación del decreto ucraniano que prohíbe negociar con Rusia.El pasado 14 de junio, Putin formuló varias condiciones clave para iniciar las negociaciones de paz, en particular, que Ucrania retire las tropas de cuatro nuevos territorios rusos, es decir, deDonetsk, Lugansk, Jersón y Zaporozhie, desista de adherirse a la OTAN y mantenga el estatus neutral, no alineado y no nuclear, y que además se levanten todas las sanciones contra Rusia. Volodímir Zelenski, a su vez, rechazó la propuesta, calificándola de ultimátum.

