Trump dice que gastará "cientos de millones de dólares" en completar el muro con México

Trump dice que gastará "cientos de millones de dólares" en completar el muro con México

16.12.2024

En conferencia de prensa desde su residencia de Mar A-Lago, en Florida, el republicano expresó su molestia al afirmar que, debido a políticas de la actual Administración Biden, el muro fronterizo costará hasta dos o tres veces más de lo que costó en su primer mandato presidencial.Trump explicó que el Gobierno de Biden está vendiendo fragmentos del muro a personas que pagaron centavos por ello y ahora quieren revenderlo en cientos de dólares."Es una conducta casi criminal", dijo Trump, quien informó que habló con el fiscal general de Texas, Ken Paxton, y con senadores de ese estado, para detener estas políticas de la Administración Biden en torno al muro fronterizo.El presidente electo, quien asumirá el poder el 20 de enero, también hizo un llamado al presidente Biden para que deje de vender fragmentos del muro."La gente está acudiendo con nosotros, gente que ya tiene un arreglo de 5 o de 3 centavos y nos está ofreciendo en venta a más dinero de lo que nos costó originalmente, ¿lo pueden creer? Gente que compró por centavos ahora nos pregunta si lo queremos comprar por cientos de dólares, de centavos a cientos de dólares y no podemos dejar que esto pase", agregó. De acuerdo con el también empresario de bienes raíces, esta es una de las situaciones que, según él, están empañando la transición pacífica de poder.Afirmó que no se trata de una cuestión de demócratas o republicanos, sino de sentido común. "Son personas que no quieren el éxito de este país", señaló Trump, quien dio una conferencia de prensa para anunciar, también, una inversión de 100.000 millones de dólares del consorcio japonés SoftBank.Según Trump, en su segunda Administración se construirán más de 200 millas (unos 320 kilómetros) de un muro de hormigón con la tecnología más avanzada, además de que tendrá un dispositivo que impedirá que la barrera se pueda escalar.Presumió que durante su primera gestión se construyeron unos 900 kilómetros de muro fronterizo, “más que el que había dicho que iba a hacer”, y aseguró que tuvo buenos resultados, además de que recordó que contó con el apoyo del Gobierno de México para detener a la inmigración irregular.

