Trump califica de "estúpida" la decisión de Zelenski de atacar a Rusia con misiles de largo alcance

Trump califica de "estúpida" la decisión de Zelenski de atacar a Rusia con misiles de largo alcance

12.12.2024

En este sentido, se manifestó en contra de los ataques de las FFAA ucranianas hacia el interior de Rusia. "Estoy en total desacuerdo con el envío de misiles a cientos de kilómetros al interior de Rusia, ¿por qué lo estamos haciendo?, subrayó, agregando que EEUU "solo está intensificando esta guerra y empeorándola". Trump adelantó que iba a utilizar la ayuda estadounidense a Ucrania como palanca contra Rusia en las conversaciones para poner fin al conflicto. "Quiero llegar a un acuerdo", destacó Trump a tiempo de agregar que "la única forma de llegar a un acuerdo es no abandonarlo".En sus palabras, la crisis en Oriente Medio es más fácil de resolver que la de Ucrania.Sin embargo, el mandatario electo indicó que no hará comentarios sobre si reducirá la ayuda militar, humanitaria y de inteligencia a Kiev en caso de que se niegue a alcanzar la paz con Moscú."La razón por la que no me gusta decirles esto es que, como negociador, cuando me siento y hablo con algunos jóvenes muy brillantes: jóvenes, jóvenes, jóvenes, jóvenes. Comparados conmigo, ustedes son muy jóvenes. Pero cuando hablo con la gente, cuando empiezo, creo que tengo un muy buen plan para ayudar, pero cuando empiezo a exponer ese plan, se convierte casi en un plan inútil", indicó.Trump perdonará a personas involucradas en el asalto al Capitolio de 2021Asimismo, el futuro mandatario de EEUU admitió que una vez que asuma el cargo comenzará un proceso para perdonar a las personas involucradas en el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. "Quizás en los primeros nueve minutos", prometió al respecto.El 6 de enero de 2021, partidarios de Trump asaltaron el Capitolio, después de que el magnate republicano supuestamente los incitara, mientras el Congreso certificaba la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales de 2020. En total, nueve personas, incluidos cinco agentes de Policía, murieron en relación con el incidente.En abril de 2024, el Departamento de Justicia de EEUU informó que procesó a más de 1.380 personas y encarceló a más de 940 por delitos relacionados con el asalto al Capitolio.

