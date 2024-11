https://noticiaslatam.lat/20241114/trump-quiere-imponer-aranceles-a-mexico-pero-eso-seria-bastante-mas-costoso-para-eeuu-1159002307.html

Trump quiere imponer aranceles a México, pero eso sería "bastante más costoso para EEUU"

"Soy tu principal importador junto con Canadá, entonces, si tú pones aranceles nosotros vamos a tener que poner aranceles. ¿Y eso qué te lleva? A un costo gigante para la economía norteamericana", afirmó tajante el funcionario mexicano en entrevista con un medio local al referirse a las amenazas hechas por Trump contra México, el principal socio comercial de EEUU. En entrevista con Sputnik, el doctor en economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, Oscar Rojas, consideró que la respuesta del secretario mexicano está basada "en un principio de del comercio internacional también que es la reciprocidad. Para nada la perspectiva de México es de sometimiento o subordinación, sino de coordinación [con EEUU]". La propuesta de Trump —de imponer aranceles del 25% a productos mexicanos si no frena el flujo migratorio— es contraria al espíritu del Tratado de Libre Comercio que hay entre México, EEUU y Canadá. "Por eso habría muchos elementos para generar la respuesta de aranceles no como un asunto de de de simplemente de confrontamiento, sino de precisamente el entendimiento", abundó el experto. En el actual contexto geopolítico, en el que EEUU y China libran una guerra comercial en la cual por mera geografía México se ve como parte de la ecuación, el bloque de América del Norte se "tiene que fortalecer sí o sí", advirtió el economista. Ante ello, la imposición arancelaria "no le conviene a ninguno de los dos países". Washington sería el gran perdedor Al respecto, el doctor en economía por la Universidad de Manchester, Moritz Cruz Blanco, indicó que si bien es posible imponer estos aranceles a pesar de la existencia del T-MEC, lo cierto es que esto generaría un alza de costos importantes, principalmente en Estados Unidos. Y es que, explicó el economista, la idea de imponer aranceles, por lo general, habita en la lógica de desincentivar el consumo de los bienes afectados o que se sustituyan por otros importados; sin embargo, esto no se podría hacer en el actual contexto geopolítico."Esto ya no tiene sentido en la guerra comercial que tiene Estados Unidos con China; porque generalmente quien provee de todos los bienes es la economía china; entonces no resulta sensato pensar que se le puede imponer un arancel a los bienes mexicanos y que se sustituyan por bienes chinos", desarrolló.Cruz Blanco recordó que México oscila entre el primero y segundo socio más importante para Estados Unidos, lo que se traduce en que el país latinoamericano lo provee de una gran cantidad de importaciones. De acuerdo con datos de la Secretaría de Economía de México, tan solo en agosto de este 2024, las exportaciones de México a Estados Unidos fueron de 43.748 millones de dólares, mientras que las importaciones alcanzaron 22.344 millones de dólares.El factor China "[China] Es el tema principal para Estados Unidos", dijo el secretario Ebrard en la misma entrevista. "El tema es una competencia". Sobre qué papel jugará México en esta guerra comercial entre EEUU y China, el doctor Oscar Rojas aseveró que el tema de China cambia drásticamente el panorama que se vivió en 2016, cuando Trump llegó por primera vez a la Casa Blanca con un discurso similar al de este 2024. Al respecto, Cruz Blanco señaló que el país latinoamericano se encuentra justamente en medio de guerra comercial entre EEUU y China y agregó que la revisión del T-MEC "va a ser un punto de inflexión sobre el papel que va a seguir teniendo México". Y es que, agregó, el país puede ser "un socio comercial que puede ser una barrera para que transiten por aquí productos o insumos chinos hacia Estados Unidos, o no".Aunque en la práctica se dice que el Tratado de Libre Comercio entre México, EEUU y Canadá será revisado; ambos especialistas coinciden en que por parte de Washington hay presiones para que la revisión sea una renegociación. "Va a ser una muy interesante renegociación porque puede ganar México si sabe aprovechar la oportunidad para que, ahora sí, mucho de lo que se exporta sea hecho por empresas locales, lo que daría un impulso a la producción doméstica o que se mantenga la triangulación en la que EEUU le cierra la puerta a China y China aprovecha el comercio que tiene con México para vincularse", aseveró.

