China "seguirá prevaleciendo" en el Mercosur más allá del acuerdo con la Unión Europea

China "seguirá prevaleciendo" en el Mercosur más allá del acuerdo con la Unión Europea

La intención de "ganarle a China" es uno de los elementos que lleva a la Unión Europea a reflotar el acuerdo comercial con el Mercosur, dijo a Sputnik el... 11.12.2024

El anuncio de un acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea lanzado a principios de diciembre podría "no ser una buena noticia" para China, que intenta cerrar un tratado similar con el bloque sudamericano desde hace años, aunque sin éxito. De todas maneras, puede que incluso con una situación no tan positiva, el gigante asiático no pierda pisada como el principal socio de los países del Cono Sur.Marcelo Robba, licenciado en Negocios Internacionales e integrante del Grupo de Estudios sobre China (GEChina) de la argentina Universidad Nacional de Rosario, comentó a Sputnik que, aunque Pekín "no lo manifieste", el anuncio hecho el 6 de diciembre en Montevideo puede mantener atento al Gobierno chino. "Los procesos de integración fortalecen a los países pero también a veces complica porque asumen compromisos con ese bloque y pierden un poco de libertad de maniobra", apuntó el analista.Robba señaló además que, más allá de las resistencias internas que el acuerdo aún tiene en el viejo continente, la Unión Europea busca que el acuerdo con el bloque fundado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay sea visto como un duelo ganado a la potencia asiática.En ese marco, Robba recordó que la Unión Europea está buscando "poner trabas" en algunos sectores en los que China se consolida como líder mundial, como los vehículos eléctricos o el desarrollo de Inteligencia Artificial. "El mundo está cambiando con nuevas industrias y nuevas tecnologías y China aparece mejor posicionado, por lo que Europa está viendo cómo se protege de eso", afirmó el analista, señalando que el acuerdo con el Mercosur "tiene que ver con esa realidad".Además, añadió Robba, China encuentra en este momento un panorama político "no muy auspicioso" a la interna del Mercosur, principalmente por la asunción de la presidencia pro témpore de Argentina, con el libertario Javier Milei a la cabeza, la reticencia de Paraguay a las relaciones con Pekín y un cambio de Gobierno en Uruguay que abre un compás de espera para las negociaciones sobre un posible acuerdo de libre comercio.Para el experto, Brasil es en este contexto "el que podría impulsar un mayor acercamiento a China" de no ser por una "tradición proteccionista" que, en defensa de sus sectores industriales, lo aleja de la posibilidad de un TLC.China no perderá pisada en SudaméricaDe todas maneras, el experto recordó que existe un gran trecho entre el anuncio del 6 de diciembre y una eventual entrada en vigencia del acuerdo, ya que las condiciones acordadas deberán ser aprobadas por todos los países europeos, un proceso que ya dejó estancado el acuerdo anunciado en 2019.Así las cosas, Robba pronosticó que China continuará teniendo una actitud "muy activa" y "seguirá prevaleciendo en la región más allá de los acuerdos que se hagan".De hecho, en las últimas semanas Pekín ha dado muestras de que no descarta su intención de promover acuerdos con el Mercosur. Además de reunirse con el presidente electo uruguayo, Yamandú Orsi, al día siguiente de su triunfo electoral, el embajador chino en Montevideo, Huang Yazhong, declaró a medios locales que su país mantiene una "posición abierta" para insistir en un TLC, ya sea bilateral con Uruguay o multilateral con todo el Mercosur.Para reforzar la relevancia de la propuesta, el diplomático recordó que dos competidores clave de Uruguay como Australia y Nueva Zelanda ya tienen acuerdos firmados con China, por lo que acceden a ventajas arancelarias.También en diciembre, China envió a Asunción a su representante para América Latina y el Caribe, Xu Wei, a reunirse con senadores opositores paraguayos para explorar la posibilidad de que el país sudamericano deje sus vínculos con Taiwán para acercarse a China.Robba consideró, de todos modos, que un signo inequívoco de la importancia de China para la región es "el cambio de postura del Gobierno de Milei", que finalmente buscó mantener las relaciones diplomáticas y comerciales con el gigante asiático a pesar de sus palabras hostiles hacia el sistema político chino.El experto consideró que una fórmula plausible para que China refuerce su presencia en la región en los próximos años puede ser avanzar en acuerdos "sectoriales" que permitan establecer facilidades comerciales para sectores específicos de la economía.

