https://noticiaslatam.lat/20241206/ursula-von-der-leyen-asegura-haber-firmado-un-acuerdo-politico-entre-la-ue-y-el-mercosur--1159550487.html

Ursula von der Leyen anuncia la firma de un acuerdo político entre la UE y el Mercosur

Ursula von der Leyen anuncia la firma de un acuerdo político entre la UE y el Mercosur

Sputnik Mundo

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ignorando las protestas de los países de la UE, dijo haber firmado un acuerdo político de libre... 06.12.2024, Sputnik Mundo

2024-12-06T13:08+0000

2024-12-06T13:08+0000

2024-12-06T13:59+0000

economía

ursula von der leyen

política

mercosur

comisión europea

luiz inacio lula da silva

luis lacalle pou

uruguay

brasil

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/0c/06/1159550701_0:199:2048:1352_1920x0_80_0_0_98246f677d1a44a27622d4d3de96fd56.jpg

"Hoy es un hito verdaderamente histórico. Quiero agradecer a los negociadores por su determinación, han trabajado mucho en pos de un acuerdo ambicioso y equilibrado y han tenido éxito", señaló la funcionaria europea desde Montevideo, en el marco de la LXV Cumbre del Mercosur y Países Asociados, que se celebra en la capital uruguaya.En sus palabras, el acuerdo entre el Mercosur y la UE "es una ganancia para Europa".Asimismo, aseguró que el acuerdo beneficiará especialmente al Mercosur. "Ya saben cómo hacemos negocios. Nos enfocamos en la justicia y en el respeto mutuo. Facilitará sus inversiones y sus industrias", indicó, dirigiéndose a los sudamericanos.A su vez, el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, señaló que el acuerdo comercial entre el Mercosur y la UE requerirá de un redoblado esfuerzo de las partes para su implementación."Tengo hijos de 20 años, de 28 años, y cuando se enteraban de que un acuerdo había tomado 25 años de negociación, no lo podían creer ni entender", señaló.Sin embargo, sostuvo que, "en un mundo en que el conocimiento se publica cada 10 años, es lógico que los países no se puedan entender en esos plazos de tiempo". Lacalle Pou destacó también que se hayan podido cerrar las negociaciones a pesar de las diferencias de enfoque dentro del propio bloque sudamericano."A la vista está que en el Mercosur no tenemos toda la misma ideología", indicó.El mandatario brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva, también destacó el fin de las negociaciones para un acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea.El Mercosur y la UE cerraron las negociaciones sobre un texto para un tratado de libre comercio, pero que ahora deberá ser traducido, sometido a revisiones técnicas y jurídicas y refrendado por los países miembros de cada bloque regional, un proceso que podría tomar de un año y medio a dos para su firma y entrada en vigor.El acuerdo de libre comercio entre la UE y el Mercosur se negoció durante más de dos décadas, hasta que se llegó a un consenso en 2019. No obstante, aún no pudo ratificarse por las diferencias entre países.En Europa, Francia rechaza el acuerdo con el Mercosur alegando su posible impacto ambiental y el riesgo de competencia desleal en agricultura.El Mercosur es el quinto bloque económico más grande del mundo y fue fundado por Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil, el 26 de marzo de 1991, en Asunción. Además de Venezuela, actualmente suspendida, el Mercosur está integrado por Bolivia, que ratificó su ingreso al bloque en julio.

https://noticiaslatam.lat/20241126/polonia-se-opone-a-un-acuerdo-de-libre-comercio-con-el-mercosur-1159295171.html

uruguay

brasil

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

ursula von der leyen, política, mercosur, comisión europea, luiz inacio lula da silva, luis lacalle pou, uruguay, brasil