Una nueva estrategia de China logra hacer crecer en Paraguay el debate sobre Taiwán

Sputnik Mundo

Aunque fue expulsado del país, un diplomático enviado por China a Paraguay logró instalar el debate sobre la conveniencia de que el país sudamericano reconozca... 10.12.2024

La visita al Parlamento de Paraguay de un diplomático chino dejó entrever el crecimiento de voces que apuestan por establecer relaciones entre el país sudamericano y la República Popular de China y amenazó con tensionar el vínculo entre Taiwán y el Gobierno de Santiago Peña.Xu Wei, representante para América Latina y el Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, visitó Paraguay en los primeros días de diciembre en el marco de un encuentro de la Unesco. Aprovechando su estadía en Asunción, el diplomático se dirigió hacia el Congreso paraguayo para ser recibido por dos senadores del opositor Partido Liberal Radical Auténtico (PRLA), Ever Villalba y Adrián Vaesken.La visita y los dichos del diplomático motivaron una ofensiva de la Embajada de Taiwán en Asunción, que emitió un comunicado en el que acusa al diplomático chino de haberse "infiltrado en Paraguay con propósito desconocido" más allá de buscar "socavar la firme amistad entre Paraguay y Taiwán".Producto de la molestia taiwanesa, la Cancillería paraguaya decidió cancelar la visa de Xu Wei el 5 de diciembre y le dio 24 horas para abandonar el país, acusándolo de "intromisión en asuntos internos".En diálogo con Sputnik, la analista internacional Julieta Heduvan consideró que la forma en que el Gobierno de Santiago Peña manejó el asunto "no fue medida ni premeditada" y acabó siendo "excesiva" por "un error de lectura" de la situación. "Lograron el efecto opuesto al que buscaban: hicieron aun más visible la posición de China y su interés sobre Paraguay, profundizando el debate público".Heduvan atribuyó el incidente diplomático a que "China empezó a promover una estrategia más agresiva con Paraguay desde principio de año", buscando "ser más disruptiva, hacerse presente en el debate público y conseguir apoyo interno". En ese sentido, consignó que en los últimos meses "se han vuelto más frecuentes las invitaciones a China dirigidas a políticos de la oposición y periodistas paraguayos, algo que anteriormente ocurría solo de manera aislada".De hecho, días después de la visita del enviado chino, el senador Vaesken defendió, en una entrevista con el diario ABC, la posibilidad de que Asunción entable finalmente relaciones diplomáticas con Pekín y cuestionó que EEUU "condicione" a Paraguay a relacionarse con Taiwán.El comercio y el Mercosur, cartas en favor de ChinaHeduvan consideró, además, que al Gobierno de Santiago Peña "le interesa estrechar los vínculos comerciales con China y favorecer las inversiones", aunque "no está dispuesto a negociar esto a cambio del reconocimiento".En ese sentido, Heduvan explicó que "el comercio y un potencial acuerdo con el Mercosur es la principal carta de negociación del Gobierno chino hacia Paraguay", aunque no parece cercano que ambos países "encuentren un punto intermedio" entre sus posiciones.Así las cosas, el episodio del diplomático "demostró a Taiwán que tiene un aliado muy leal en Paraguay", sostuvo la analista, para quien sigue siendo difícil que la Cancillería paraguaya cambie de postura en cuanto al reconocimiento durante la gestión de Santiago Peña. De todas maneras, remarcó que "el debate va a estar cada vez más presente y van a consolidarse con más fuerza grupos de apoyo a favor de China, algo que anteriormente era muy aislado".

