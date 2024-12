https://noticiaslatam.lat/20241205/los-paises-estan-cansados-de-que-el-dolar-sea-un-caballito-de-conquista-1159513990.html

"Los países están cansados de que el dólar sea un 'caballito de conquista'"

Desde Bolivia, el economista Martín Moreira afirmó que hay en marcha un plan para traer con fuerza al Fondo Monetario Internacional a Sudamérica y así reflotar... 05.12.2024, Sputnik Mundo

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/0c/05/1159513772_0:0:3202:1802_1920x0_80_0_0_c6f122d378e6c0fe8a7df70bf0a46e71.jpg

