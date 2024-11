https://noticiaslatam.lat/20241129/tras-cambio-en-la-dirigencia-del-mas-podra-consolidarse-la-industria-del-litio-en-bolivia-1159371508.html

Tras cambio en la dirigencia del MAS, ¿podrá consolidarse la industria del litio en Bolivia?

La firma del convenio entre Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) y la empresa Hong Kong CBC, de China, se suma al acuerdo suscrito en septiembre pasado con... 29.11.2024, Sputnik Mundo

La empresa estatal Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) suscribió contratos con la firma Hong Kong CBC, de China, para construir dos nuevas plantas de litio en el salar de Uyuni, departamento de Potosí, con una inversión de más de 1.000 millones de dólares. Aunque el modelo del Gobierno de Luis Arce para desarrollar la industria del litio tiene interés internacional, los acuerdos quedan trabados en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) por el conflicto interno en el Movimiento Al Socialismo (MAS).El Gobierno nacional destacó que en el desarrollo de esta industria se respeta plenamente la soberanía de Bolivia sobre sus recursos naturales. Según el presidente de YLB, Omar Alarcón, "tenemos propiedad exclusiva de la comercialización. Eso quiere decir que, una vez producido el carbonato de litio, el 100% del producto va a estar a cargo de la comercialización YLB. Entonces, en función a una estrategia de comercialización, va a ser destinada a mercados internacionales", dijo al portal web Asuntos Centrales.En septiembre pasado, YLB también firmó un contrato con Uranium One Group, subsidiaria de la empresa estatal Rosatom, de Rusia. Desde ese momento, esta inversión, por 970 millones de dólares, está frenada en la ALP.Cuando esté en funcionamiento pleno, la planta a construir junto a Uranium One Group producirá 14.000 toneladas de carbonato de litio al año en el salar de Uyuni mediante la tecnología de EDL (Extracción Directa de Litio).Las plantas acordadas con Hong Kong CBC tendrán capacidad de producción de 10.000 y 25.000 toneladas anuales, con una inversión total de 1.030 millones de dólares. También implementarán la EDL.En total, son 2.000 millones de dólares para la industrialización del litio de Bolivia, que con 23 millones de toneladas posee las mayores reservas mundiales de este metal, utilizado en la elaboración de productos electrónicos, como teléfonos celulares y autos eléctricos, entre otros.Se abre posibilidad de viabilizar proyectosConsultado por Sputnik, el especialista en energías Ricardo Cardona comentó que con la nueva directiva del partido oficialista, el MAS, se abre la posibilidad de reunificar criterios en la ALP y viabilizar varios proyectos de ley, contratos y créditos internacionales, para dejar atrás la separación entre legisladores "arcistas" y "evistas".Asimismo, Cardona resaltó la eficiencia del modelo de negocios boliviano para el desarrollo de esta industria, expresado en la firma de los contratos con las empresas de China y Rusia."Es una firma que se caracteriza por hacer contratos con las mejores empresas, las que están en el top mundial", ahondó.El analista comentó la posibilidad de realizar ventas anticipadas de litio, como una manera de recibir divisas previo a la extracción. Indicó que en el marco de los BRICS (el grupo de países emergentes liderados por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) "se dialoga sobre la posibilidad de hacer valer las materias primas como las nuevas potencialidades de intercambio económico financiero".Para el analista, la venta anticipada de recursos es más eficiente que contraer deudas por millones de dólares con organismos internacionales. En este sentido, evaluó que las empresas con las cuales trabaja actualmente YLB "pueden y tienen el poder para hacer ventas previas, respaldadas en la materia prima".También destacó que la EDL, prevista para las plantas a construir, "es una tecnología de punta, aunque cada empresa desarrolla su propio know how. Son empresas que tienen sus propios centros de investigación, con la finalidad de implementar una extracción más eficiente, con una baja huella de carbono, con un menor uso de agua y de energía. Por lo tanto, es ecológico".Para Cardona, ingeniero de profesión, el Gobierno nacional debe implementar una estrategia informativa dirigida a la sociedad boliviana en general, también para las comunidades que viven cerca de las zonas de explotación.¿Se destraba la Asamblea?Más allá del trabajo de YLB con empresas internacionales, los contratos quedan frenados en la ALP. Para Cardona, al quedar el expresidente Evo Morales (2006-2019) afuera de la dirección del MAS, se abre la posibilidad de consensuar con los legisladores masistas que quedaron huérfanos de liderazgo."Ahora el Gobierno debe darse modos para obtener apoyo, porque si no se aprueban estos contratos no van a ser válidos. Porque además son proyectos de beneficio nacional", consideró.Cardona también observó que varios legisladores leales a Morales, lo mismo que el expresidente, "digan que estos contratos no convienen a Bolivia, que han sido mal negociados. Esa es una actitud antipatriótica".Los partidos de oposición tradicional tampoco viabilizan la aprobación de estos contratos, pero se trataría por presiones de sectores de poder internacionales, según Cardona, quien es integrante de la Coordinadora en Defensa del Patrimonio Nacional (CODEPANAL).

