Putin mostró "la supremacía económica de Rusia" frente al mundo

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, mostró ante el Foro de Inversión VTB Rossiya Zoviot (Rusia está llamando, en español) la fuerza económica de su país... 04.12.2024

Esto se debe a que el país euroasiático cuenta con varias fortalezas, como estabilidad política, liderazgo y una clara división de poderes."Cuenta con un desarrollo tecnológico que se mantiene, investigaciones de alto nivel en todos los rubros (...). De la fortaleza económica deriva la supremacía militar, porque no ha habido ninguna gran nación que se precie de ser superpotencia" que no cuente con esos elementos, agrega.Todos estos elementos, subraya García Contreras, se han conseguido a pesar de las sanciones impuestas contra Moscú por parte de los integrantes de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) a partir del comienzo de la operación militar rusa en Ucrania."El objetivo de la OTAN y los aliados de Estados Unidos era debilitar a Rusia por lo económico y que, a su vez, impactara en lo militar. Pero, puesto que su economía continúa [en un terreno positivo], con la participación rusa, hablaría de un efecto boomerang de las medidas de restricción", puntualiza.El mandatario ruso dio un discurso ante la sesión plenaria del 15.º Foro de Inversión VTB Rossiya Zoviot en Moscú. En él, destacó diversos temas, sobre todo centrados en el sector económico tanto de Rusia como del resto del mundo.Apertura al mundoOtro de los aspectos que resaltó el presidente de Rusia en el evento fue la apertura que tiene su nación con otros países, incluso del ala occidental."Espero que en algún momento se normalicen nuestras relaciones con los socios occidentales. Y, en primer lugar, porque ellos mismos están interesados en esto, pero nosotros también tenemos interés, por supuesto", aseveró Putin, y añadió que Rusia y Alemania han tenido excelentes relaciones durante décadas.Al respecto, en una charla para este medio, el internacionalista de la UNAM, Rubén Ramos Muñoz, señala que esto no solo ayudaría a que Moscú tenga más alianzas en el mundo, sino a ganar terreno en temas que Estados Unidos descuide, como el ámbito comercial.Como parte de esta apertura mundial, recuerda Ramos Muñoz, también está la postura que mantiene con África, continente al que Rusia se ha acercado de diversas maneras, como mediante las cumbres binacionales."Rusia ha establecido una influencia económica y militar desde hace mucho tiempo en el continente africano, al igual que China. Ambas naciones han sido muy visionarias. De acuerdo con algunos analistas, se estima que el siglo XXII sería el de [mayor éxito] para África. Por ello, Pekín y Moscú comienzan a posicionarse en la región porque saben la importancia que tiene", refiere.Un discurso que debe continuar Los especialistas aseveran que la postura de Putin sobre la fortaleza de Rusia frente al mundo debe continuar, ya que es una puerta para demostrar no solo que su nación está inerte ante las sanciones de Occidente, sino que sus alianzas con actuales socios comerciales están rindiendo frutos."Principalmente, sus lazos con los mercados de Oriente han sido fructíferos, sobre todo con China e India. El mandatario mencionó en el evento que su país está dispuesto a ubicar varias instalaciones de producción [Nueva Delhi]; es un ejemplo de su diversificación comercial", acota Ramos Muñoz.García Contreras, quien también es secretario técnico de la licenciatura de Relaciones Internacionales de la Facultad de Estudios Superiores Aragón (FES Aragón) de la UNAM, destaca además que otro rubro que debe resaltar, tal y como lo hizo en Rossiya Zoviot, es seguir impulsando su tecnología.

