La oposición boliviana se moviliza hacia las elecciones de 2025 con propuestas de volver al FMI

Las principales figuras de la oposición al Gobierno de Luis Arce ya recorren el país para generar alianzas y acordar apoyo a candidaturas presidenciales

Cuando faltan nueve meses para las elecciones generales de 2025, las principales figuras de la oposición salieron a recorrer las ciudades del país en busca de alianzas y apoyo para sus eventuales candidaturas. Hasta abril del año entrante se deben definir cientos de candidaturas a diputados y legisladores, muchos de los cuales ya trabajan en su postulación. Los conflictos internos del Movimiento Al Socialismo (MAS), partido que gobernó democráticamente en las últimas décadas, esperanzan a los opositores con la posibilidad de romper esta hegemonía.Quienes ya empezaron a moverse son Samuel Doria Medina, Manfred Reyes Villa y Jorge "Tuto" Quiroga (2001-2002). Los tres tienen presencia desde la década de 1980 en el ámbito político boliviano. Cada uno tuvo cargos en gobiernos neoliberales de la década de 1990, a menudo ligados a dictaduras militares.Algunos opositores proponen definir una candidatura única para hacer frente al MAS, que por primera vez podría llegar dividido a elecciones. Pero desde que Evo Morales (2006-2019) fuera desplazado de la presidencia del MAS por una sentencia del Tribunal Supremo Electoral (TSE), referentes arcistas operan para reunificar al partido oficialista.Analistas consultados por Sputnik evaluaron que aún está lejos la posibilidad de que la oposición presente un único candidato. En este sentido, el MAS conserva chances de continuar en el poder al menos hasta 2030.Hay otras figuras de peso en la oposición, como el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, quien está preso en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, en La Paz, por su participación en el golpe de Estado de 2019.En similar situación está la expresidenta de facto Jeanine Áñez (2019-2020), quien en las últimas elecciones había intentado postularse con Doria Medina como su candidato a vicepresidente, aunque finalmente bajó su candidatura un mes antes de la votación en la que se impuso el presidente Luis Arce, con el 55,1%.El expresidente Carlos Mesa (2003-2005), líder de la opositora Comunidad Ciudadana (CC), sostuvo que no se postulará en esta ocasión para favorecer la selección del candidato único.Con una oposición atomizada, el Gobierno de Arce tiene una gran oportunidad para conservar el poder. Pero "tiene una tarea pendiente, que es la economía. Le quedan cinco meses para mostrar atisbos de solución y reestructurar el rumbo económico va a ser determinante en el resultado de estas elecciones", sostuvo Saavedra.Este escenario adverso es nuevo para el MAS, que "por lo general gobernó acompañado de cierta estabilidad, hasta bonanza económica. Hoy esa es la variable distinta", reflexionó el analista.¿Quiénes son los opositores?Reyes Villa, capitán retirado del Ejército, fue edecán del dictador Luis García Meza (1980-1981), alcalde de la ciudad de Cochabamba en los 90, luego fue gobernador y finalmente en 2008 desafió al entonces presidente Evo Morales a someterse a un referéndum revocatorio, pero perdió y tuvo que dejar la Gobernación.En 2009 se postuló a las elecciones presidenciales pero cuando se publicaron los primeros resultados desapareció del país por 10 años, acosado por varias denuncias sobre irregularidades en su gestión. Regresó a Bolivia luego del derrocamiento de Morales y en 2021 ganó nuevamente la alcaldía cochabambina.Según varias encuestas, Reyes Villa es quien conserva mejor imagen en la oposición. Por ello rechazó la posibilidad de establecer alianzas.En los últimos meses, sectores de la oposición y también el expresidente Morales declararon en varias oportunidades que Reyes Villa tiene un acuerdo con Arce de apoyo mutuo. Por ello el Gobierno no avanzaría con las denuncias que afectan al alcalde de Cochabamba."¿Cómo podría ser aliado de un Gobierno que tanto daño me ha hecho? El actual Presidente y el expresidente son masistas. He tenido que estar 11 años fuera de Bolivia. ¿Cómo podría yo ser parte de ellos? ¿Por qué me dicen aliado de Arce? Porque yo digo que se aprueben los créditos", aseguró el precandidato.Se refería a los más de 3.000 millones de dólares que están trabados en la Asamblea Legislativa Plurinacional, en concepto de créditos internacionales y proyectos para la industrialización del litio, los cuales no tienen la aprobación de los legisladores evistas ni del resto de los opositores.En cuanto a Tuto Quiroga, llegó al Palacio Quemado en 1997, como vicepresidente de Hugo Banzer, elegido en ese año como presidente democrático, pero dictador militar entre 1971 y 1978.En 2001 Banzer tuvo que dejar la presidencia dada su avanzada edad, por lo cual quedó Quiroga de presidente hasta 2002.Actualmente, sostiene que si vuelve a la presidencia retirará de inmediato a Bolivia del Mercosur, el Mercado Común del Sur, el bloque en el cual fue admitido como socio meses atrás. También aboga por un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para traer los dólares que escasean en el país.En una línea similar están las propuestas del empresario Doria Medina, quien fue ministro de Planificación en el Gobierno de Jaime Paz Zamora (1989-1993). Como funcionario, propició la privatización de varias empresas y activos del Estado. También propone el regreso del FMI al Estado Plurinacional.Doria Medina y Quiroga estuvieron en una reunión realizada este 2024 en Washington, donde se analizó el escenario preelectoral boliviano.Para el analista Federico Serra, estos y otros postulantes a la presidencia cuentan con apoyo del Gobierno de Estados Unidos. Aseguró que hay preocupación en el país del norte por la reciente aceptación de Bolivia como socio del bloque de países emergentes de los BRICS, liderado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica.Evaluó que a través de varias fundaciones y ONG (Organizaciones No Gubernamentales) de EEUU se apoyará económicamente al candidato que mejor mida en las encuestas"Nadie se une a nadie ni regala sus porotos políticos, aunque sean poca gente, si ya no existe un financiamiento que respalde. Así se financia la militancia política", dijo Serra a Sputnik.Y consideró que una vez sea elegido ese candidato de oposición, habrá un aparato comunicacional global a su disposición, así como redes sociales cuyos propietarios también juegan políticamente.Para Serra, el candidato ideal de la llamada "angloesfera" reuniría las características del presidente argentino Javier Milei, fundamentalmente en sus acciones para reducir el Estado nacional a su mínima expresión. "El discurso de la derecha pasa por la anulación del Estado, por la reducción del control y del gasto fiscal", aseguró.Primeras encuestasEn estos días aparecieron las primeras encuestas sobre la intención de voto en las elecciones de 2025. La que causó más atención fue la encargada por el empresario boliviano Marcelo Claure, quien vive en Estados Unidos. Hasta el momento, ninguno de los estudios da una mayoría absoluta a algún candidato.Con un universo de 2.000 encuestados, este relevamiento advirtió que Morales y Reyes Villa van primeros, ambos con 18% de intención de voto.Siguen Doria Medina y Tuto Quiroga, con 13% y 9% respectivamente. Y cierran el ranking Camacho (con el 9%), Mesa (6%) y el presidente Arce (4%). Legisladores arcistas consideraron que esta encuesta no tiene datos serios y acusaron a Claure de dejarse llevar por sus intereses económicos.

