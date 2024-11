https://noticiaslatam.lat/20241127/con-salida-de-morales-el-mas-busca-la-reconciliacion-de-cara-a-las-elecciones-de-2025-en-bolivia-1159335386.html

Con salida de Morales, el MAS busca la reconciliación de cara a las elecciones de 2025 en Bolivia

Con salida de Morales, el MAS busca la reconciliación de cara a las elecciones de 2025 en Bolivia

Sputnik Mundo

El nuevo presidente del Movimiento Al Socialismo (MAS), Grover García, indicó que dialogará con los legisladores de Morales para que destraben varios proyectos... 27.11.2024, Sputnik Mundo

2024-11-27T22:42+0000

2024-11-27T22:42+0000

2024-11-27T22:42+0000

américa latina

política

seguridad

evo morales

luis arce

movimiento al socialismo (mas)

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/0b/1b/1159335855_0:25:1449:840_1920x0_80_0_0_9357fd757f3bcbece57b6c5ba88d8962.jpg

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) reconoció a la directiva del Movimiento Al Socialismo (MAS) presidida por Grover García. De esta manera se puso fin a 27 años de dirigencia del partido a cargo de Evo Morales. El expresidente sostuvo que legalmente todavía es presidente del movimiento, pero sus seguidores no determinaron ninguna medida para resistir la decisión del tribunal. Los líderes sociales afines al Gobierno de Luis Arce intentan dialogar con los referentes evistas para lograr una transición pacífica.En 2025 serán las elecciones generales en Bolivia y la única manera de que el MAS garantice su triunfo es por medio de una reunificación de ambos sectores. Ahora que el TSE dejó a un lado a Morales (2006-2019), la primera tarea de la nueva directiva pasa por devolver la consistencia al partido, como la tuvo en anteriores décadas.Así le dijo a Sputnik Fidel Surco, secretario de Relaciones Internacionales de la nueva directiva, definida en mayo pasado en un congreso del MAS en la ciudad de El Alto.A la dirigencia entrante le esperan varios diálogos. "Nos vamos reunir con la bancada nacional del MAS", comentó Surco. Desde hace más de un año, este espacio legislativo está dividido entre una rama arcista y una evista, los cuales no viabilizan la mayoría de las propuestas de ley presentadas por el Gobierno nacional.Por ello hay actualmente más de 3.000 millones de dólares, entre créditos e inversiones internacionales, que están trabados en la Asamblea Legislativa Plurinacional.Según Surco, los legisladores "están obligados a trabajar por el país. Si son legisladores se lo deben a estas organizaciones, se lo deben al Pacto de Unidad. Aquellos que no hagan caso vamos a considerarlos traidores al MAS-IPSP (Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos)".El dirigente campesino, surgido de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales Originarias de Bolivia (CSCIOB), recordó que la bancada del MAS abarca más del 50% de las curules. Pero por las peleas internas de los últimos años perdieron su contundencia legislativa.El secretario de Relaciones Internacionales aseguró que Morales "ha dejado de ser presidente del MAS. Dejemos que las organizaciones fundadoras se hagan cargo con esta nueva dirección. Es momento de dar paso a la renovación, ya no al 'dedazo', al autoritarismo, al caudillismo".La sede del MASCon la sentencia del TSE, la nueva directiva se prepara para ingresar a la sede del MAS, en el barrio paceño de Miraflores. Pero antes de propiciar enfrentamientos, ambos bandos dialogan para tener una transición tan pacífica como sea posible.En lo inmediato, el nuevo presidente del MAS anunció que realizarán varias reuniones orgánicas para definir dirigencias departamentales, también para evaluar modificaciones en los estatutos."Vamos a actualizar nuestros estatutos y reglamentos, acorde a las propuestas de las nuevas generaciones, a los nuevos líderes", dijo García.Y agregó: "Vamos a combinar la juventud y la experiencia. Vamos a trabajar para mejorar nuestro modelo económico, para que incluya componentes públicos y privados. Nuestro Estado Plurinacional debe buscar equilibrio para todos, no solo para un sector".La nueva directivaAdemás de García y Surco, integran la nueva directiva del MAS Julia Ramos, como vicepresidenta; Janeth Aruchi, secretaria de Vivir Bien; Delfín Chocotea, secretario de Coordinación con Organizaciones Sociales; Lidia Pommier, secretaria Política; Benita Suárez, secretaria Orgánica; Rogelio Mamani, secretario de Economía, y Pascual Vera, secretario de Fiscalización.García convocó a los sectores del MAS leales a Morales: "Tienen que sumarse e ir uniéndose, porque nosotros nunca vamos a relegar, ni tampoco vamos a poner tres cruces a esos dirigentes. Jamás vamos a aplicar la 'dedocracia', jamás se va a aplicar la dictadura sindical, va a ser orgánico".Y aseguró que "de forma diplomática y de forma legal vamos a cumplir con la normativa para poder ingresar a nuestros ambientes que tiene nuestro instrumento político del MAS-IPSP".

https://noticiaslatam.lat/20241127/corte-electoral-de-bolivia-notifica-a-grover-garcia-como-nuevo-lider-del-gobernante-mas-1159327024.html

https://noticiaslatam.lat/20241126/bolivia-y-empresa-china-hong-kong-cbc-firman-contrato-de-produccion-de-carbonato-de-litio-1159297091.html

https://noticiaslatam.lat/20241123/gobierno-de-bolivia-ha-logrado-salir-del-paso-pese-a-informe-de-jp-morgan-que-critica-su-economia-1159222882.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sebastián Ochoa https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/01/1144285736_156:0:556:400_100x100_80_0_0_1a6797c1c519fbccbabc7cd160fa5079.jpg

Sebastián Ochoa https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/01/1144285736_156:0:556:400_100x100_80_0_0_1a6797c1c519fbccbabc7cd160fa5079.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sebastián Ochoa https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/01/1144285736_156:0:556:400_100x100_80_0_0_1a6797c1c519fbccbabc7cd160fa5079.jpg

política, seguridad, evo morales, luis arce, movimiento al socialismo (mas)