Arranca el juicio a Jeanine Áñez y otros acusados del golpe de Estado de 2019 en Bolivia

Tras varias idas y vueltas, se realizó la primera audiencia del proceso seguido a la expresidenta de facto; al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho... 18.10.2024

Finalmente se instaló la primera audiencia por el juicio que se sigue a los exfuncionarios por su rol en el golpe de Estado de 2019 que derivó en el derrocamiento del entonces presidente Evo Morales. El despliegue de seguridad en torno al traslado de los acusados no estuvo exento de sus posicionamientos políticos. Mientras en el juzgado comenzaba el proceso, en la calle se enfrentaban defensores de Áñez, Camacho y Pumari, versus campesinos de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales Originarias de Bolivia (CSCIOB). Ambos sectores iniciaron allí una vigilia, ya sea para apoyar o para repudiar a los acusados.Esta primera audiencia estaba convocada para el pasado 14 de octubre; sin embargo, en dicha fecha comenzaron los bloqueos indefinidos en gran parte del país de seguidores del expresidente Morales (2006-2019), actualmente enfrentado con el Gobierno nacional en el contexto de las elecciones generales de 2025 y por tal motivo la Policía Nacional decidió no trasladar en ese momento a los tres acusados.Para iniciar la audiencia este 17 de octubre, Pumari fue trasladado el día anterior desde el penal de Cantumarca, en el departamento de Potosí, y fue alojado en la cárcel de San Pedro, en el centro de la ciudad de La Paz.Camacho llegó desde el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, en el municipio de Viacha, departamento de La Paz, luciendo su banda de gobernador de Santa Cruz; en tanto que Áñez tuvo el viaje más corto, desde la cárcel de mujeres del barrio paceño de Miraflores. En las imágenes difundidas, dentro del juzgado se los veía sonrientes.Justicia al amanecerLos tres principales acusados llegaron entre las 5 y las 6 de la mañana (hora de Bolivia) al Juzgado Sexto de Sentencia Anticorrupción. El inicio de la audiencia estaba previsto para las 8:30 horas. Para ese momento se juntaron decenas de manifestantes en la esquina de las calles Sucre y Bolívar, varios para apoyar al mencionado trío, otros para exigir su inmediata condena.Allí también había un grupo de legisladores de Creemos, el partido creado por Camacho luego del derrocamiento de Morales. Ante los policías que hacían un espeso cordón en las inmediaciones del juzgado, se quejaron porque no les dejaban presenciar la audiencia."Han querido ingresar a boicotear el juicio. No pueden hacer eso, el juicio oral tiene que llevarse adelante sí o sí", aclaró Alavi.Luego de su asunción, el 12 de noviembre de 2019, estuvo involucrada en las masacres de Sacaba (en Cochabamba, el 15 de noviembre de ese año) y de Senkata (en El Alto, el 19 de noviembre), que fueron reprimidas con balas militares y policiales, porque el decreto 4078 firmado por ella y sus ministros daba a los uniformados permiso para disparar a la población, sin que por ello debieran más tarde responder a la justicia. En este contexto fueron asesinadas más de 30 personas en todo el país.Además de la expresidenta de facto, Camacho y Pumari, son juzgados el exministro de Defensa Fernando López (refugiado en Paraguay), el excomandante de las Fuerzas ArmadasWilliams Kaliman, el excomandante de la Policía Yuri Calderón, el exjefe de Operaciones de las FFAA Sergio Orellana y el exinspector de las FFAA Jorge Fernández. Al no conocerse el paradero de estos acusados, se estableció en esta primera audiencia que serían juzgados "en rebeldía" .Entre otros delitos, se los acusa de cometer actos de terrorismo, conspiración, seducción de tropas y asociación delictuosa.Al amanecer, cuando salía de la cárcel de mujeres, Áñez levantó sus manos esposadas y declaró: "No fue golpe, fue fraude".En una línea similar, Camacho (presidente del Comité Pro Santa Cruz en el momento del golpe) escribió en su cuenta de Instagram: "No está preso el que carga manillas ni el que está en una celda; preso es el que estando libre no lucha por sus ideas, no defiende a su pueblo y calla por intereses y por miedo".Al finalizar esta primera audiencia, se prevé que los acusados volverán a sus celdas. Pumari posiblemente siga recluido temporalmente en la cárcel de San Pedro.

