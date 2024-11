https://noticiaslatam.lat/20241121/biden-hizo-un-regalo-perverso-a-trump-con-la-nueva-escalada-en-ucrania-1159200585.html

Biden hizo un "regalo perverso" a Trump con la nueva escalada en Ucrania

Biden hizo un "regalo perverso" a Trump con la nueva escalada en Ucrania

La autorización para Kiev por parte de Washington para utilizar misiles estadounidenses contra Rusia tiene toda la intención de entregar una situación... 21.11.2024

En días recientes, las fuerzas ucranianas atacaron con misiles Atacms y sistemas Storm Shadow y Himars varios objetivos en las regiones rusas de Kursk y Briansk, en lo que Moscú consideró un riesgo de una escalada a la que "Rusia responderá con decisión y recíprocamente".Esta situación ha encendido las alertas en todo el mundo debido a que la decisión de Estados Unidos puso en riesgo el sistema de seguridad internacional, de acuerdo con el presidente ruso Vladímir Putin. Todo ello, dice Depablos, podría obedecer al cambio de poder en la Casa Blanca.Y es que los recientes ataques ucranianos contra territorio ruso, señala el experto, demuestran finalmente que existe una "incorporación" de la OTAN, de la Unión Europea y de Estados Unidos en el conflicto ucraniano de manera directa, señala el experto. "Rusia ha tenido mucha paciencia. Los demócratas [de EEUU], es decir, los perros de la guerra que se esconden detrás del Estado profundo, solo buscan escalar en un conflicto nuclear para dejarle a Donald Trump una situación terrible, ya que él ha dicho que no le dará continuidad al conflicto ucraniano, que conversará con [Vladímir] Putin y que resolverá el tema de este conflicto", apuntó."Occidente está lanzando un grito desesperado" Las acciones que Estados Unidos y sus aliados han tomado con esta nueva escalada en Ucrania también pueden verse como una maniobra urgente de Occidente frente a la debilidad de Kiev y frente al eventual arribo al poder de Donald Trump, afirma en entrevista con Sputnik Daniel Muñoz, internacionalista de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). En su discurso, Putin hizo énfasis en que Washington es quien ha mermado el sistema de seguridad internacional. "Estamos dispuestos a resolver todas las cuestiones controvertidas por medios pacíficos, pero también estamos preparados para cualquier desarrollo de la situación. Si alguien aún duda de esto, lo hace en vano", comentó el mandatario ruso.Según el analista, cuando Trump asuma el poder en enero próximo, "las fuerzas ucranianas van a quedar a merced de lo que poseen", ya que es posible que Estados Unidos retire su respaldo militar a Kiev.Las decisiones tomadas desde Washington se han dado, además, en un ambiente de mucha prisa política, pues la Administración Biden está aprovechando el tiempo que le queda hasta el arribo al poder de Donald Trump en enero de 2025 para que Kiev se siente a negociar pronto con Moscú, dice en entrevista con Sputnik David García Contreras, internacionalista de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). También refiere que el mensaje del presidente de Rusia, Vladímir Putin, de este 21 de noviembre, es una clara respuesta a las afrentas occidentales más recientes. "Putin está reconociendo que no solamente es Ucrania con quien está combatiendo, sino que también detrás [de ese país] están abiertamente Estados Unidos y la OTAN con su capacidad de fuego. Por lo tanto, el conflicto podría agudizarse", apunta."Intentan provocar peligrosamente al liderazgo ruso" La autorización de Estados Unidos para que Kiev utilice armas occidentales de largo alcance contra Rusia puede ser interpretada como "una ofensiva psicológica continuada" para poner a prueba la tolerancia de Moscú, observa en entrevista con Sputnik Vladimir Adrianza, analista político venezolano y doctor en seguridad nacional. "Estamos en umbral muy peligroso producto de la ambición desmedida del complejo militar, financiero y tecnológico de Estados Unidos. La irresponsabilidad de los líderes occidentales de acompañar irreflexivamente esta agenda bélica coloca al planeta entero en un peligro nunca antes visto", comentó.Y es que la decisión de la Administración Biden representa un paso muy riesgoso en el conflicto ucraniano, dijo en entrevista con Sputnik Humberto Morales, historiador de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. "Parece ser que la apuesta de Biden fue demasiado arriesgada, porque obviamente la política de contención del presidente [ruso] Vladímir Putin ha sido muy prudente en el sentido de no picar el anzuelo de quien lanza la primera bomba", señaló el analista. De acuerdo con el experto, los recientes ataques contra suelo ruso demuestran una vez más "la actitud siniestra y criminal de la OTAN", frente a la cual Moscú tiene el derecho de defenderse, como lo ha dicho en varias ocasiones el mandatario ruso. Kiev saldría más afectado Los ataques ucranianos contra territorio ruso con misiles occidentales son "el último gesto" de la Administración Biden sobre el conflicto en Ucrania, dijo en entrevista con Sputnik Rodrigo Ventura de Marco, analista internacional argentino. En caso de que la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca derive en una posible solución a la crisis en Europa del Este, Kiev no saldría tan beneficiado, ya que EEUU enfocaría su fuerza geopolítica a la región Asia-Pacífico, según el experto. "En este escenario, los ucranianos son quienes tienen más para perder dado que no les quedaría un amplio margen para mantener la distribución de fuerzas en la contienda", afirma. "El Estado ruso sería quien más beneficios obtendría de este escenario, dado que puede avanzar sobre el escenario bélico y puede negociar en una mejor posición ante un estancamiento del conflicto", agregó.

