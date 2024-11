https://noticiaslatam.lat/20241117/su-sentido-del-humor-es-asombroso-musk-ironiza-sobre-zelenski-1159079699.html

"Su sentido del humor es asombroso": Musk se burla Zelenski

"Su sentido del humor es asombroso": Musk se burla Zelenski

"Su sentido del humor es asombroso", aseguró el empresario y recién nombrado por Donald Trump como titular del nuevo Departamento de Eficiencia Gubernamental.En la entrevista, Zelenski es cuestionado sobre el triunfo de Trump en las elecciones del pasado 5 de noviembre en Estados Unidos y sobre las declaraciones del republicano en el sentido de que buscaría obligar a una negociación al conflicto entre Rusia y Ucrania."Ucrania es un país independiente y me parece a mí que durante esta guerra, nuestra gente y yo personalmente, en las negociaciones con Estados Unidos, con Biden, con Trump, con otros líderes europeos, la retórica de siéntate y escucha no ha funcionado, y esto no es porque así seamos nosotros, sino porque se debe tratar a cualquier país, a cualquier pueblo, a cualquier líder, con respeto, esto es igualdad", dijo Zelesnki en la entrevista.Musk publicó en su post un enlace a una nota de diciembre de 2021 de la BBC de Londres titulada "El ucraniano Volodímir Zelenski, el presidente comediante que está ganando el momento", en la que se destaca que el dirigente llegaría a la presidencia del país europeo sin tener experiencia política.

