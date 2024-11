https://noticiaslatam.lat/20241121/putin-confirma-el-uso-contra-rusia-de-misiles-de-largo-alcance-occidentales-1159191733.html

Putin confirma el uso contra Rusia de misiles de largo alcance occidentales

El 19 de noviembre, 6 misiles Atacms y, el 21 de noviembre, los sistemas Storm Shadow y Himars atacaron objetivos en las regiones rusas de Kursk y Briansk... 21.11.2024, Sputnik Mundo

Putin compartió que es imposible utilizar armas de largo alcance en todo el territorio ruso sin especialistas de los países donde fueron fabricadas. Es por eso que, en sus palabras, "el conflicto en Ucrania ha adquirido un carácter global" tras los ataques de misiles occidentales de largo alcance contra Rusia. Agregó que el uso de armas de largo alcance por parte de Ucrania no podrá afectar el curso de la operación militar especial.Vladímir Putin, recordó que "no fue Rusia sino EEUU quien arruinó el sistema de seguridad internacional".El mandatario recordó que ningún país "actualmente cuenta con los medios para contrarrestar las armas avanzadas de Rusia".Además, Vladímir Putin, anunció las pruebas exitosas del nuevo misil de alcance medio Oreshnik."En respuesta al uso de armas estadounidenses y británicas, el 21 de noviembre del año en curso, las Fuerzas Armadas rusas lanzaron un ataque combinado contra una instalación del sector militar ucraniano. En particular, se llevó a acabo una prueba de combate de uno de los sistemas de misiles de medio alcance más avanzados de Rusia, (...) nuestros expertos de misiles lo llamaron Oreshnik", destacó.Vladímir Putin declaró que Rusia se considera con derecho a atacar las instalaciones militares de los países que utilicen sus armas contra el territorio ruso, afirmó el presidente del país.

