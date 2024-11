https://noticiaslatam.lat/20241121/solo-los-estadounidenses-pueden-hacerlo-por-que-ucrania-no-puede-operar-los-atacms-por-si-sola-1159176902.html

"Solo los estadounidenses pueden hacerlo": ¿por qué Ucrania no puede operar los Atacms por si sola?

"Solo los estadounidenses pueden hacerlo": ¿por qué Ucrania no puede operar los Atacms por si sola?

Sputnik Mundo

Ucrania no puede operar los Atacms sin la ayuda de los militares de EEUU, sostienen expertos rusos y estadounidenses. En consecuencia, el uso de estos misiles... 21.11.2024, Sputnik Mundo

2024-11-21T13:21+0000

2024-11-21T13:21+0000

2024-11-21T13:21+0000

defensa

eeuu

ucrania

ejército de eeuu

misiles

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

🛡️ zonas de conflicto

📰 suministro de armas a ucrania

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/108824/20/1088242023_0:0:1109:625_1920x0_80_0_0_ee90f6491e265afa4dc41813ab3eeba4.jpg

"Los militares norteamericanos participan en el guiado de misiles (...) y coordinan sus vuelos para lanzar el ataque. Podemos afirmarlo con total seguridad", declara a Sputnik el jefe de la Oficina de Análisis Político-Militar de Rusia, Alexandr Mijáilov.El experto explica que:El exoficial de inteligencia del Cuerpo de Marines Scott Ritter se hace eco del académico ruso. En su intervención en el podcast Judging Freedom, declaró que "los Atacms no pueden ser operados por nadie más que Estados Unidos":El 17 de noviembre, el periódico The New York Times publicó que el presidente de EEUU, Joe Biden, autorizó a Ucrania usar los misiles estadounidenses de largo alcance para atacar a Rusia.El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, declaró que el hecho de que EEUU haya dado luz verde a los ataques de Ucrania en el interior de Rusia con Atacms supone una situación "cualitativamente" nueva en cuanto a la implicación de Washington.

https://noticiaslatam.lat/20241121/pentagono-confirma-autorizacion-para-que-eeuu-suministre-minas-antipersonal-a-ucrania-1159174972.html

eeuu

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

eeuu, ucrania, ejército de eeuu, misiles, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, 📰 suministro de armas a ucrania