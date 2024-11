https://noticiaslatam.lat/20241119/trump-conforma-su-gabinete-con-la-meta-de-frenar-la-influencia-de-pekin-en-america-latina-1159140779.html

Trump conforma su gabinete con la meta de "frenar la influencia de Pekín" en América Latina

Trump conforma su gabinete con la meta de "frenar la influencia de Pekín" en América Latina

19.11.2024

En entrevista para Sputnik, Jesús Ricardo Mieres Vitanza, experto en relaciones internacionales y gerencia del conflicto, analiza cómo estas designaciones representan una nueva estrategia en las guerras híbridas que Estados Unidos libra en todo el mundo.Un cambio en la doctrina de guerraPara el experto, la estrategia de Estados Unidos ha evolucionado significativamente desde la Guerra Fría, cuando el enfoque se centraba en contener al comunismo y consolidar su influencia comercial en América Latina y Europa. Este esquema cambió radicalmente tras los ataques del 11 de septiembre de 2001. "Podríamos hablar de antecedentes como el enfoque de William Lind con su aporte de la guerra de cuarta generación, que incorpora las brechas tecnológicas, pero prefiero enfocarme en un documento más reciente: la Estrategia de Seguridad Nacional de 2022", explicó el experto.“El enfoque de Estados Unidos para la guerra es 'superar a China y limitar a Rusia'", citó Mieres Vitanza del documento. Si bien el alcance de dichas metas podría sonar acotado, abarca distintos aspectos. "Lo militar, lo diplomático, lo económico, lo financiero, lo cultural e incluso lo cognitivo están integrados en las formas no convencionales de hacer la guerra", afirma."En Latinoamérica conseguimos rastros de cómo Estados Unidos utiliza su forma no convencional para hacer la guerra en cada país del continente. No solo cuando establece más de 900 sanciones (medidas coercitivas unilaterales) sobre una nación soberana, sino también cuando sabotea nuevas formas de relacionamiento entre los países, cuando prohíbe el acercamiento hacia países no alineados con las políticas estadounidenses, como es el caso de China y Rusia, cuando intenta seguir fortaleciendo la dependencia tecnológica norteamericana, entre otras formas”, apunta Mieres Vitanza.Gabinete estratégicoLas designaciones de Trump, que incluyen a Marco Rubio como figura clave, Pete Hegseth en Defensa, un presentador de noticias y Gabbard, exdemócrata y ahora republicana, han sido interpretadas como poco convencionales. Sin embargo, Mieres Vitanza no comparte esta visión. Para el analista, el enfoque del equipo de Trump prioriza la contención de China y la ruptura de alianzas estratégicas en América Latina. "La meta de este equipo es frenar la influencia de Pekín en la región y debilitar bloques como los BRICS o la Alianza del Pacífico", aseguró.El experto también destacó que la posible negociación en el conflicto ucraniano podría liberar recursos para una agenda más enfocada en revitalizar la industria estadounidense y reducir la inflación. "Estas prioridades internas también afectarán las dinámicas globales, particularmente en economías emergentes como las de América Latina", añadió.¿Un gabinete para un conflicto cognitivo?Un componente clave de las guerras híbridas es la dimensión cognitiva, en la que las redes sociales desempeñan un papel central. Para Mieres Vitanza, estas plataformas no solo son herramientas de comunicación, sino también instrumentos de control y manipulación.“Mi mirada tiende más hacia la sensación de que estas redes sociales buscan generar un patrón en el pensamiento para hacer desaparecer el Estado. Considero que en un momento fue un plan llevado a cabo por toda esta élite digital que hace vida en espacios como Silicon Valley, con redes sociales (...) entre otros. Pero luego, con el aparecimiento de TikTok, que no fue creado por estos círculos de programadores, muy buena parte de la élite política estadounidense se alteró”, detalla Mieres Vitanza.Para el experto, las redes sociales "son fundamentales para la fabricación de un 'sentido común' que moldea cómo entendemos la realidad". Citando ejemplos, destacó cómo estas plataformas han uniformado patrones de pensamiento y comportamiento a nivel global, “Crean conceptos nuevos, nuevas formas de comunicarnos, nuevas formas de entender la realidad”, destaca.La adquisición de Twitter por Elon Musk es interpretada por el experto como una maniobra estratégica y parte de esta guerra cognitiva que contribuyó a llevar a Trump a la presidencia. En este sentido, para Mieres Vitanza no parece que el papel de Musk vaya a reducirse solo a hacer más eficiente la estructura gubernamental.

