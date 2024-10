https://noticiaslatam.lat/20241031/cientos-de-militares-de-eeuu-llegan-a-peru-protocolo-o-marketing-contra-china-1158686617.html

Cientos de militares de EEUU llegan a Perú: ¿protocolo o marketing contra China?

Sputnik Mundo

Perú aprobó el ingreso al país de 600 militares estadounidenses con "armas de guerra" para dar seguridad a la cumbre de la APEC de noviembre, en la que Joe... 31.10.2024, Sputnik Mundo

A pesar de que la participación del presidente de EEUU, Joe Biden, en la cumbre 2024 de la APEC (Foro de Cooperación Asia-Pacífico) aún no está plenamente confirmada, el Congreso peruano debió aprobar un pedido del Gobierno de Dina Boluarte para permitir el ingreso al país de 600 efectivos militares estadounidenses munidos de "armas de guerra" para "dar seguridad" al evento.La cita principal de la cumbre, que reúne a un total de 21 países, se desarrollará entre el 14 y el 16 de noviembre. Hasta el momento, la visita confirmada más relevante es la del presidente chino, Xi Jinping, que también participará de la inauguración del Puerto de Chancay, diseñado para concentrar el comercio con el gigante asiático.Mientras Boluarte lamenta la cancelación de la visita del brasileño Luiz Inácio Lula da Silva debido a su estado de salud, Perú todavía aguarda que termine de concretarse la llegada de Biden. En declaraciones a la cadena peruana RPP, el presidente de Reuniones de Altos Funcionarios de APEC, Carlos Vázquez Corrales, aseguró que la visita del estadounidense tiene "95% de posibilidades" de confirmarse.Quizás por eso, el Gobierno peruano envió el 28 de octubre al Congreso un proyecto de Resolución Legislativa para autorizar "el ingreso de personal militar extranjero con armas de guerra al territorio de la República del Perú". El texto indica que se trata de unos 600 efectivos al servicio del Departamento de Defensa de los Estados Unidos de América y que permanecerán en el país entre el 4 y el 24 de noviembre para "realizar actividades de apoyo antes, durante y después del desarrollo" del foro APEC.En diálogo con Sputnik, el analista peruano y experto en temas de Defensa Martín Manco consideró que la magnitud de la delegación estadounidense no debe sorprender, en virtud de que es similar o incluso inferior que la que desplegaron mandatarios de EEUU como George Bush o Barack Obama en anteriores visitas a Lima por cumbres de la APEC. De hecho, recordó que Bush se alojó en uno de sus portaaviones durante su visita a la capital peruana para la cumbre de APEC de 2008.De todas maneras, la llegada de una delegación militar tan numerosa genera expectativa en Perú, que no solo atraviesa problemas de seguridad en las últimas semanas sino que intenta lidiar con un paro nacional convocado por transportistas y comerciantes descontentos con el aumento de las extorsiones y la política criminal del Gobierno de Boluarte.En ese sentido, el experto consideró que una serie de protestas durante la APEC "generaría inestabilidad para la seguridad" y podría interpretarse como "un jalón de orejas" para la gestión de Boluarte y sus intereses de "mostrar a Perú como un país emergente con una economía estable".Así las cosas, Manco consideró que los efectivos estadounidenses darán a las calles de Lima una aspecto de "militarización" generando grandes cordones de seguridad con efectivos militares y de la Policía peruana.¿Una cuestión de "marketing"?De todas maneras, la llegada de un vasto y munido contingente militar estadounidense a Perú podría tener también la intención de reforzar la cooperación entre Washington y Lima en cuestiones de seguridad, en un momento en que el país sudamericano lo requiere y buscando contraponer los logros comerciales que China querrá subrayar durante la APEC.En efecto, uno de los hitos más esperados de la cumbre será la inauguración del puerto de Chancay, acto en el que participarán Boluarte y Xi Jinping y que es visto como la gran esperanza para el comercio entre el gigante asiático y Sudamérica.El analista aseguró que, debido a la importancia comercial y "geopolítica" del puerto de Chancay como hub para el comercio en el Pacífico, la inauguración de la terminal es algo que Washington "sigue muy detenidamente". "Que Perú tenga un megapuerto con los chinos para ellos es una gran preocupación", precisó.En ese marco, EEUU puede intentar reactivar otro flanco de relacionamiento con Perú: la cooperación en materia de Defensa, un campo en el que los vínculos entre los dos países "han estado un poco congelados". Así, estimó Manco, EEUU podría aprovechar el gran despliegue militar en Lima para "hacer un poco de marketing" en favor de su complejo militar-industrial en momentos en que las Fuerzas Armadas de Perú buscan adquirir 24 aviones caza. Si bien hay varias ofertas sobre la mesa, Manco recordó que los aviones F-16 Block 70 estadounidense aparecen entre los "favoritos".

