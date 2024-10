Transportistas de Perú anuncian un paro nacional durante Cumbre APEC por alza de delincuencia

"Es el Gobierno que hoy día nos está matando y por eso no podemos esperar; 13, 14 y 15 de noviembre, paro nacional y marcha pacífica (...) El responsable único [de la crisis delincuencial] es el Gobierno que no puede seguir matando a nuestros hermanos. Es una marcha pacífica en reclamo a esta inseguridad que hoy día estamos viviendo. Esto no puede seguir", enfatizó Julio Campos, vicepresidente de la ANT, en conferencia de prensa desde Lima.