¿Cómo funciona el Colegio Electoral?: el polémico sistema para elegir al presidente de EEUU

¿Cómo funciona el Colegio Electoral?: el polémico sistema para elegir al presidente de EEUU

28.10.2024

A poco más de una semana para que se realicen las elecciones presidenciales en Estados Unidos, en las que también se vota para renovar un tercio de las bancas en el Senado y la totalidad de la Cámara de Representantes, los medios de comunicación insisten en que se trata de uno los comicios más peleados de la historia reciente del país norteamericano, con la candidata demócrata y actual vice, Kamala Harris, empatada en intención de voto con su adversario, el abandera republicano y exmandatario Donald Trump.Sin embargo, debido a las particularidades del método para elegir al presidente, este dato no tiene ninguna relevancia para pronosticar quién será el próximo ocupante de la Casa Blanca los próximos cuatro años, ya que el sistema electoral que rige en el país desde su fundación no tiene en cuenta el voto popular. De hecho, en la práctica, cuando los votantes acuden a las urnas, no están eligiendo directamente a quién será el próximo jefe de Estado, sino qué partido enviará a sus delegados estatales para votar por el nuevo presidente.¿Cómo funciona exactamente este procedimiento? Concebido en la Convención Constitucional de 1787, el Colegio Electoral es, a la vez, el término para designar al sistema electoral y el nombre que se le da a las personas que, aproximadamente un mes después de las elecciones generales, elegirán quien será el próximo presidente. Si bien en teoría EEUU es una república democrática, la elección del presidente y vicepresidente no se da por voto directo, sino que el Ejecutivo es decidido por este grupo de individuos. Desde hace más de dos siglos, numerosos políticos han intentado sin éxito cambiar este cuestionado método electoral, argumentando que se trata de un proceso antidemocrático anclado en el pasado.Si bien el criterio para repartir estos electores es uno de sus muchos aspectos polémicos, en líneas generales se puede afirmar que el peso de cada estado en la elección del presidente está vinculado a su número de residentes. De ello se desprende que los estados más poblados como California, Texas, Florida y Nueva York son los que más número de electores tienen, con 50, 40, 30 y 28, respectivamente. Los más deshabitados y pequeños como Vermont y Hawái (que representan 3 y 4 electores, respectivamente) tienen así menos peso en el balance final.Para triunfar en las elecciones se deben ganar la mayoría de los electores, por lo que el candidato que alcance primero un total de 270 votos electorales (de 538 posibles) es ungido automáticamente como el ganador, sin importar si obtiene menos sufragios en las elecciones generales que su adversario. Esto ha sucedido 5 veces en la historia del país, más recientemente en los comicios del 2016, en los que la candidata demócrata Hillary Clinton perdió pese a obtener casi 3 millones más de votos que el magnate republicano Donald Trump. Si los candidatos obtienen la misma cantidad de electores, el proceso pasa a la Cámara de Representantes, quienes son los encargados de elegir quién será el nuevo presidente, sin tener que limitarse como opciones a los políticos que acaban de ser votados por la ciudadanía, escenario que refuerza los argumentos de que se trata de un método antidemocrático.Un sistema que exhibe los aspectos más oscuros de EEUUUna de las cuestiones más criticadas de este sistema —además de su indiferencia a la voluntad de la mayoría— es la manera en la que se determina qué partido se queda con los electores en juego. Otras de las críticas tiene que ver con la forma en la que se calcula cuántos de estos votos electorales corresponden a cada estado y el efecto que esto tiene en las campañas y la subsecuente gestión. Uno de los ejemplos que los críticos de este sistema suelen mencionar contrapone al estado más populoso y diverso étnicamente del país, California, con Wyoming, uno de los más pequeños y habitado por una población rural y blanca. El segundo apenas tiene 3 electores (comparado con los 55 de California), sin embargo, la población de este territorio apenas supera los 500 mil habitantes, lo que esto significa que el territorio cuenta con un voto electoral por cada 160 mil residentes.California, por el contrario, acoge a casi 40 millones de personas. Es decir, ostenta un voto electoral por cada 700 mil habitantes. Esto sucede con muchos otros estados grandes y racialmente diversos, haciendo que el voto en estos lugares tenga menor peso que el de los estados pequeños. Se trata, según denuncian los críticos de este método, de una rémora del pasado esclavista de EEUU, al ser el Colegio Electoral una invención que se remonta a aquella oscura época del país norteamericano. Esta acusación está respaldada por el origen histórico de este diseño electoral, que fue una concesión de los padres fundadores hacia los estados sureños, que querían que el Ejecutivo se decidiera por el voto de los congresistas y no de los ciudadanos (un concepto que, por supuesto, no incluía a las mujeres, afroamericanos o a las personas que no eran libres), y encontraron en esta solución un acuerdo a mitad de camino entre las dos posiciones.La última vez que una iniciativa para abolir este sistema disfrutó de un consenso relativamente amplio fue a mediados del siglo pasado, cuando pese a la aprobación en la Cámara de Representantes y el apoyo del entonces presidente, el republicano Richard Nixon, fue hundida en el Senado por los representantes de los estados sureños, que se opusieron a cambiar a un método de voto popular.Esta situación, como se ha podido ver en estas últimas semanas de este ciclo electoral en EEUU, hace que los candidatos no solo dediquen la mayoría de sus esfuerzos en hacer campaña en los siete estados considerados en disputa (Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Carolina del Norte, Pensilvania y Wisconsin), sino que elaboran sus plataformas y políticas que luego impulsarán al llegar a la Casa Blanca para ganarse el voto de estos electorados, dándole la espalda al resto del país.En ese sentido, el experto señala como Kamala Harris ha dado un viraje de 180 grados en muchos temas para ganarse el voto de los residentes de esas áreas, ya sea cambiando su postura sobre el fracking, endureciendo su posición sobre la inmigración y repitiendo sin parar que ella es una orgullosa dueña de un arma y que le encanta disparar."Por supuesto, la política en un punto se trata de obtener el poder, y para eso es necesario todo tipo de contorsiones y concesiones como las que está haciendo Harris. Pero si se le agregan además todas las distorsiones francamente absurdas de este método, donde solo importa el voto de un octavo de la población total, y donde las clases bajas tienen dificultad para votar en muchos estados porque las elecciones se realizan en un día laboral justamente para que estos grupos no puedan acercarse a las urnas, estamos hablando de un método deliberadamente injusto y antidemocrático que exhibe con claridad algunos de los aspectos más oscuros del sistema político de EEUU", concluye.

