https://noticiaslatam.lat/20241027/trump-o-harris-habra-alguna-diferencia-para-china-y-oriente-medio-1158576891.html

Trump o Harris: ¿Habrá alguna diferencia para China y Oriente Medio?

Trump o Harris: ¿Habrá alguna diferencia para China y Oriente Medio?

Sputnik Mundo

La crisis en Oriente Medio se ha intensificado con una escalada sin precedentes a medida que se acerca la fecha de las elecciones presidenciales... 27.10.2024, Sputnik Mundo

2024-10-27T19:16+0000

2024-10-27T19:16+0000

2024-10-27T19:29+0000

internacional

china

política

eeuu

elecciones presidenciales de eeuu (2024)

🌍 oriente medio

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/09/04/1157286430_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_933ee62f9c44cc9980ef0f3f18098d55.jpg

Lamentablemente, ambos candidatos presidenciales estadounidenses "no sólo tienen políticas prácticamente indistinguibles respecto de China, sino que han demostrado durante sus respectivos mandatos un compromiso bipartidista con la escalada de tensiones" con Pekín, dijo a Sputnik el analista geopolítico y exmarine estadounidense Brian Berletic. El analista ponderó que Washington "ha alentado continuamente el separatismo en Taiwán primero estacionando y luego expandiendo la presencia de tropas estadounidenses en la propia provincia insular, y transformando rápidamente el ejército estadounidense, incluido todo el Cuerpo de Marines de Estados Unidos, para librar una futura guerra con China frente a su propia costa con Taiwán, reconocido internacionalmente como territorio chino".Ambos candidatos planean seguir utilizando a Taiwán como "punto de presión" para provocar tensiones entre China y países "sobre los que EEUU todavía ejerce una influencia considerable, incluidos Europa, Australia y Filipinas", según el analista.Berletic insistió en que las medidas de Biden no habrían sido posibles sin las acciones que tomó Trump "para preparar el escenario".Asimismo, el analista agregó que se ha producido una mayor militarización de la región Asia-Pacífico, en referencia a la creación del grupo QUAD , que tuvo lugar durante el gobierno de Trump. "Bajo la administración Biden, se amplió con la creación de AUKUS. Ambas agrupaciones representan esfuerzos hacia lo que podría caracterizarse como una 'OTAN del Pacífico'", según el analista.Elijah J. Magnier, un veterano corresponsal de guerra y analista político con más de 35 años de experiencia cubriendo Medio Oriente y el Norte de África, también dijo a Sputnik que "hay mucha contradicción" en lo que ambos candidatos presidenciales estadounidenses están diciendo y haciendo sobre los problemas relacionados con Medio Oriente.En cuanto a Harris, ella es "una fiscal profesional" más que "una política profesional", por lo que "al final [si gana las elecciones], caerá en manos de profesionales que son los verdaderos tomadores de decisiones en la administración [estadounidense] y no ella, para imponerle su visión de la situación", según Magnier.Por otra parte, dijo, "está Trump diciendo que quiere detener la guerra en Gaza , pero luego dio otra información, diciendo que Israel es demasiado pequeño y necesita ser ampliado... Ampliar Israel significa más guerras contra sus vecinos. Estamos hablando de Líbano, Jordania, Egipto".En cuanto a Biden, "ha dejado muchas emboscadas en su camino para evitar, por ejemplo, detener la guerra en Oriente Medio ", añade el analista. "Por eso, si Trump gana, no creo que consiga hacer lo que prometió: detener la guerra en Oriente Medio y luego encontrar una solución para Irán", ante lo que "tanto los demócratas como los republicanos han impuesto sanciones, y los republicanos aún más"."Por lo tanto, al final del día, existe una institución en Estados Unidos y en la administración que ambos candidatos deben respetar en beneficio de los intereses globales de Estados Unidos y sus aliados; en este caso, Israel. Por eso las cosas dependen más del nuevo equipo que va a gobernar Estados Unidos y de hasta dónde puede llegar ese nuevo equipo", concluyó Magnier.

https://noticiaslatam.lat/20241026/mas-de-la-mitad-de-los-estadounidenses-cree-que-harris-seguira-con-la-vision-y-politicas-de-biden-1158548431.html

https://noticiaslatam.lat/20241023/el-muro-azul-se-viene-abajo-el-equipo-de-harris-temeria-el-triunfo-de-trump-1158441619.html

china

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

china, política, eeuu, elecciones presidenciales de eeuu (2024), 🌍 oriente medio