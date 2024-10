https://noticiaslatam.lat/20241019/previo-a-las-elecciones-en-eeuu-que-es-la-sorpresa-de-octubre-y-como-impactara-en-el-resultado--1158371572.html

Previo a las elecciones en EEUU, ¿qué es la "sorpresa de octubre" y cómo impactará en el resultado?

Previo a las elecciones en EEUU, ¿qué es la "sorpresa de octubre" y cómo impactará en el resultado?

Sputnik Mundo

La "sorpresa de octubre" es un evento imprevisto de último momento que puede hacer cambiar los resultados de los comicios presidenciales. El término se... 19.10.2024, Sputnik Mundo

En medio de la contienda electoral más reñida de la historia reciente de Estados Unidos, con un virtual empate en las encuestas entre la candidata demócrata y actual vice, Kamala Harris, y el abanderado republicano, el expresidente Donald Trump, muchos se preguntan si aparecerá una "sorpresa de octubre" que logre inclinar la balanza hacia algún lado.Vale recordar que la expresión, similar a lo que en otras latitudes se describe como “cisne negro”, hace referencia a un hecho impredecible que ocurre en la recta final de las elecciones del país norteamericano (los comicios se realizan cada 4 años, el primer martes del mes de noviembre) y que tiene el potencial no solo de cambiar la dinámica de los últimos días o semanas de la campaña, sino de influir de manera determinante en su resultado.El término fue acuñado por el equipo de campaña del entonces candidato Ronald Reagan en 1980, temerosos de lo que la Casa Blanca podía hacer de último momento para intentar darle la vuelta a la elección en la que todos los sondeos vaticinaban que el presidente 'Jimmy' Carter estaba encaminado a perder (algo que finalmente sucedería).La aparición de hechos que impactan en una contienda electoral —ya sea de manera espontánea como una catástrofe natural, o un escándalo que es sacado a la luz por la prensa o filtrado por el equipo del oponente— es un suceso tan añejo como la propia política.Tal vez el más recordado por su cercanía es el del 28 de octubre de 2016, cuando el entonces director del FBI, James Comey, anunció que se reabriría la investigación a Hillary Clinton por el uso de un servidor privado para enviar correos electrónicos durante sus años como funcionaria —algo que no está permitido por ley—. Esto selló la suerte de la entonces candidata demócrata, que a los pocos días sería derrotada por Donald Trump, al confirmar en la mente de muchos votantes sus sospechas sobre la falta de transparencia de la ex primera dama.Por el contrario, en las dos elecciones presidenciales previas a la de 2016, las "sorpresas de octubre" beneficiaron al Partido Demócrata, específicamente a Barack Obama. En el 2008, la quiebra del banco Lehman Brothers, que provocó una fuerte crisis financiera alrededor del mundo y que tuvo como epicentro a los EEUU, benefició de manera decisiva al candidato demócrata, quien había hecho campaña prometiendo una reforma financiera para regular y supervisar más atentamente a la banca privada.Cuatro años después, cuando todos los sondeos lo mostraban empatado con su contrincante republicano, el senador Mitt Romney, el paso devastador del huracán Sandy en la última semana de octubre le dio oportunidad al mandatario de viajar a las zonas damnificadas y desplegar una efectiva campaña mediática, en la que se mostró al entonces presidente consolando ciudadanos y reuniéndose con gobernadores de estados republicanos, mientras Romney debió suspender sus recorridos y mítines en los días finales de la contienda. Según los analistas, estas imágenes, que exhibían a un Obama a la vez empático y a cargo de la situación, resultó decisiva para su triunfo, especialmente en los llamados "swing states", que son claves para alcanzar los 370 votos del Colegio Electoral requeridos para obtener la victoria.Pero no siempre las "sorpresas de octubre" logran costarle la elección a un candidato, por más efectivas o dañinas a la reputación de alguno de los postulados. En las elecciones de 1996, una investigación mostró que la campaña de reelección del entonces presidente Bill Clinton había recolectado fondos de manera ilegal de empresarios asiáticos, lo que le hizo perder al demócrata varios puntos de intención de voto, pero debido a la fortaleza de la economía en aquel momento y la debilidad de su adversario republicano, Bob Dole, el mandatario de todas formas logró imponerse y siguió cuatro años más en la Casa Blanca.De igual manera, las revelaciones a días de realizarse los comicios presidenciales en el 2000 de que el entonces candidato republicano George W. Bush había sido arrestado por manejar ebrio en la década de los 70 no lograron prevenir su triunfo frente al demócrata Al Gore. El mayor efecto que tuvo fue que el exgobernador de Texas tuvo que emitir una disculpa pública.¿Pesa actualmente la "sorpresa de octubre"?Sin embargo, pese al nutrido historial de eventos de último momento que han logrado impactar en la contienda electoral, el consenso actual es que "la sorpresa de octubre", en caso de materializarse, ya no tendría el poder de resultar tan determinante como en el pasado.De acuerdo a Samuel Losada, internacionalista de la Universidad de Belgrano, esto es así por varios factores, siendo el principal la extrema polarización del electorado en los EEUU, que exhibe tanto una fuerte lealtad a su partido más allá de las recientes noticias sobre sus candidatos, como un profundo desinterés por cuestionar sus propias creencias.Pese a la importancia de dichos episodios, que gozaron de una amplia cobertura mediática, poca repercusión tuvieron en cambiar los números en los sondeos, que siguen mostrando un empate técnico entre los candidatos, con una ligera ventaja de Trump en los siete estados en disputa.Otra razón que explica la pérdida de efectividad de la "sorpresa de octubre", argumenta Losada, es la creciente popularidad del voto anticipado y por correo en los EEUU, con casi un tercio de los estados permitiendo esta opción desde el mes de septiembre y alrededor de la mitad a partir de los primeros días de octubre."De esta manera, todo lo que puede suceder en las últimas semanas, ya no tiene el peso que tenía antes, porque mucha gente ya habrá emitido su voto para ese momento. Hay que recordar que, en las elecciones del 2020, solo el 30% del electorado fue a su casilla a votar el mismo día de los comicios, y el 70% prefirió hacerlo antes, y se espera que en el 2024 esta tendencia crezca todavía más", explica.La salida de Biden, el gran "evento inesperado"De todas formas, Losada opina que este ciclo electoral ya tuvo su "terremoto" con cambios en la contienda, solo que no ocurrió en octubre, sino el 28 de junio, la noche en la que el entonces candidato demócrata, el presidente Joe Biden, exhibió notorias señales de deterioro cognitivo durante el debate contra su adversario Trump, provocando su salida de la carrera apenas un mes después.Más allá de todas las preguntas que un intento de encubrimiento de esta envergadura provocan, continúa el analista, lo cierto es que el reemplazo de Biden por Kamala cambió la dinámica de la campaña, que todos los sondeos indicaban ya estaba decidida a favor de Trump, haciéndola más competitiva."SI gana Kamala, ciertamente la gran sorpresa será considerada esa: que una elección que Trump tenía prácticamente ganada finalmente fue torcida por la voluntad del establishment demócrata de forzar la salida de Biden, luego de haberle mentido a sus ciudadanos y al mundo sobre su verdadero estado mental y físico. Aunque, por supuesto, dada la imprevisibilidad de esta elección, y faltando todavía dos semanas para los comicios, cualquier cosa pueda pasar todavía", concluye.

