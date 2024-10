https://noticiaslatam.lat/20241008/temiendo-al-publico-los-lideres-occidentales-recurren-a-la-censura-1158077875.html

Temiendo al público, los líderes occidentales recurren a la censura

Temiendo al público, los líderes occidentales recurren a la censura

Sputnik Mundo

La reciente purga de cuentas de YouTube, incluidas las de Mark Sleboda, Rachel Blevins, Glenn Diesen, DD Geopolitics, Fiorella Isabel, Larry Johnson y Eva K... 08.10.2024, Sputnik Mundo

2024-10-08T12:27+0000

2024-10-08T12:27+0000

2024-10-08T12:27+0000

internacional

eeuu

censura

💬 opinión y análisis

alphabet

google

redes sociales

redes de comunicación

libertad de expresión

libertad de prensa

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/0a/08/1158081460_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d35d4cea760f2f1548e5d815b8e04de8.jpg

En entrevistas separadas, Sleboda y Blevins señalaron que sus canales fueron cerrados sin previo aviso ni 'strikes' (una advertencia que da YouTube al infligir alguna de sus reglas). Ambos fueron acusados de violar las políticas de YouTube sobre incitación al odio y dijeron que sus apelaciones fueron denegadas en cuestión de minutos."No confían en que escuches un punto de vista alternativo a la narrativa oficial del Gobierno estadounidense y quieren que llegues a lo que ellos consideran las conclusiones políticas correctas", agregó.Técnicamente la censura procede de Alphabet, el megamonolito tecnológico propietario tanto de Google como de YouTube, sin embargo, en los últimos dos años se ha ido descubriendo poco a poco un amplio programa entre el Gobierno estadounidense y las grandes empresas de medios sociales que hace que la línea sea una sin distinción."Mi abogado lo llamó censura de la Primera Enmienda vía proxy, o censura gubernamental vía proxy. (...) El Gobierno de Estados Unidos se puso en contacto con las grandes empresas tecnológicas, habló con gente como Mark Zuckerberg [director ejecutivo de Meta*], etc., y les dijo: 'queremos que controléis y aplastéis lo que llamamos desinformación y desinformación'", explicó el columnista y analísta político Ted Rall.Con Internet prácticamente omnipresente en la sociedad moderna, se considería necesaria una ampliación de la Primera Enmienda a los sectores público y privado de Internet para proteger los derechos de expresión."¿Qué significa realmente la Primera Enmienda en la era actual, cuando casi todo el mundo está en las redes sociales o en Internet de alguna manera, y se ha convertido en una especie de nueva plaza pública?", se preguntó Rachel Blevins, periodista independiente.Hay que destacar que incluso si se eliminara al Gobierno de la ecuación, y la censura proviniera exclusivamente de las propias empresas tecnológicas, éstas se han vuelto tan poderosas que los actos de autocensura serían indistinguibles de la censura ordenada por el gobierno, especialmente en tiempos de guerra.En los Estados Unidos posteriores al 11 de septiembre, las grandes empresas de medios de comunicación mantuvieron fuera del aire a las voces disidentes, limitando el alcance de quienes, por ejemplo, se oponían a la guerra de Irak.La mayoría de las cuentas eliminadas ofrecían opiniones contrarias a la guerra por poderes dirigida por la OTAN en Ucrania y/o al apoyo occidental a Israel. Como los tambores de guerra suenan cada vez más fuerte en Europa, Oriente Medio y el Pacífico Sur, por no hablar de las elecciones presidenciales estadounidenses del próximo mes, es probable que aumente la represión."Todavía no han descartado el término interferencia electoral, pero tengo la sensación de que se va a producir de alguna manera", advirtió Blevins."Contaremos a nuestros nietos la época dorada de la Internet global", antes de que la censura se apoderara de ella, predijo Sleboda.El 5 de octubre, la ex primera dama estadounidense Hillary Clinton pidió una mayor regulación federal de Internet y la derogación de la Sección 230. "Si las plataformas no moderan y supervisan el contenido, perdemos el control total", afirmó.La Sección 230 es un estatuto de la Ley de Decencia en las Comunicaciones —promulgada en 1996, en los inicios de la era del internet—, que protege a las empresas de las demandas por información publicada por sus usuarios. La disposición clave del estatuto dice que ninguna plataforma tecnológica "será tratada como el editor o hablante de cualquier información proporcionada por otro proveedor de contenido de información".*Facebook e Instagram, pertenecientes al grupo Meta, están proscritos en Rusia por extremistas.

https://noticiaslatam.lat/20240829/mark-zuckerberg-lanza-una-bomba-mediatica-contra-kamala-harris-por-su-censura-1157159327.html

https://noticiaslatam.lat/20240920/los-profesores-de-historia-en-eeuu-sustituyen-libros-de-texto-por-internet-segun-encuesta-1157632010.html

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Ian DeMartino

Ian DeMartino

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Ian DeMartino

eeuu, censura, 💬 opinión y análisis, alphabet, google, redes sociales, redes de comunicación, libertad de expresión, libertad de prensa