https://noticiaslatam.lat/20241026/la-alternancia-no-asusta-uruguay-celebra-elecciones-con-pequena-ventaja-de-la-izquierda-1158544906.html

"La alternancia no asusta": Uruguay celebra elecciones con pequeña ventaja de la izquierda

"La alternancia no asusta": Uruguay celebra elecciones con pequeña ventaja de la izquierda

Sputnik Mundo

Con altas chances de ir un balotaje, los uruguayos concurren a las urnas este 27 de octubre en una elección que tiene al candidato del Frente Amplio, Yamandú... 26.10.2024, Sputnik Mundo

2024-10-26T00:56+0000

2024-10-26T00:56+0000

2024-10-26T00:56+0000

américa latina

uruguay

frente amplio

partido nacional (pn)

política

💬 opinión y análisis

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/0a/19/1158544586_0:167:1600:1067_1920x0_80_0_0_8041b9f2f3d168b9b54412403c70adf3.jpg

Unos 2,7 millones de uruguayos están habilitados para votar este domingo 27 de octubre, en unas elecciones generales en las que se definirá si hay segunda vuelta para elegir presidente y quedará conformado el Parlamento para los próximos cinco años. Si bien todas las encuestas ponen como favorito al candidato de la coalición opositora y de izquierda Frente Amplio, Yamandú Orsi, el escenario más probable es que no alcance a superar el 50% de los votos, necesario para un triunfo en primera vuelta.En caso de que se confirme la necesidad de un balotaje —fijado para el 24 de noviembre—, Orsi enfrentará probablemente a Álvaro Delgado, candidato del gobernante Partido Nacional y considerado la mano derecha del actual presidente, Luis Lacalle Pou. De todas maneras, una reciente baja en la intención de voto del nacionalista dio esperanzas al tercero en carrera, Andrés Ojeda, considerado la sorpresa de la campaña uruguaya por su rápido crecimiento electoral.A pesar del favoritismo del frenteamplista Orsi, las proyecciones hacia una segunda vuelta reafirman un escenario de extrema paridad entre el Frente Amplio y lo que se conoce como la "Coalición Republicana", conformada por los tradicionales Partido Nacional y Partido Colorado y los menores Cabildo Abierto y Partido Independiente. Si bien cada partido compite de forma separada en los comicios de octubre, ya adelantan que replicarán la coalición que desde 2020 da sustento al Gobierno de Lacalle Pou.Todo esto dentro de un clima electoral que muchos analistas uruguayos han catalogado como "frío" y con escaza movilización de candidatos y militantes, al menos hasta pocas semanas antes de los comicios.Para el analista, investigador de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, la gran paridad que existe entre los dos bloques principales —el Frente Amplio y la Coalición Republicana— lleva a que "la elección se defina por lo que hacen los indecisos". Así las cosas, consideró, para los grandes bloques "vale más la pena centrarse en los indecisos que en la intención de voto que ya tienen".Un ejemplo puede verse en la estrategia del Frente Amplio y Orsi, frecuentemente cuestionado por sus competidores políticos por evitar dar grandes definiciones de sus eventuales acciones de Gobierno y mostrarse, según sus detractores, como "titubeante". Para Puig, "la estrategia del Frente Amplio fue muy conservadora y se centró en intentar no equivocarse", con la esperanza de mantener la ventaja que mantuvo en las encuestas durante toda la campaña electoral.Del otro lado, Delgado parece no haber logrado atraer para sí los buenos índices de aprobación del actual presidente Lacalle Pou, que se mantiene entre un 45% y 50% de acuerdo a diferentes encuestas, aún a pesar de los varios escándalos que golpearon su gestión. En un país que no permite la reelección presidencial, las esperanzas del mandatario de mantener el Gobierno estaban fundadas en traspasar algo de su popularidad a Delgado, que ejerció hasta diciembre de 2023 como secretario de la Presidencia.Por ese motivo, el analista entiende que, a pesar de la paridad entre bloques, existe un clima proclive a la alternancia en el país, debido a que la coalición gobernante no logra consolidar una ventaja clara en las proyecciones hacia una segunda vuelta. De hecho, si bien la suma de votos de los partidos de coalición muestra un empate con el Frente Amplio, Orsi saca ventaja con cualquiera de sus posibles contendientes en una segunda vuelta.Andrés Ojeda, ¿la sorpresa?Por fuera de las candidaturas de los favoritos Orsi y Delgado, la campaña estuvo marcada por la sorpresiva candidatura de Andrés Ojeda, un mediático abogado penalista de 40 años que, si bien ya cuenta con años de militancia dentro del tradicional Partido Colorado, sorprendió al imponerse en la interna de su partido y se presenta como "el candidato de la renovación".Ojeda logró notoriedad dentro y fuera de Uruguay con su eslogan "el nuevo presidente" y spots que lo mostraban haciendo ejercicio en un gimnasio y dando datos de su vida como su signo zodiacal, su película favorita y su pasado como bajista de una banda de rock, entre otros.El experto recordó, de todos modos, que Ojeda ganó la interna colorada en el marco de la elección interna con menos votos en la historia del Partido Colorado, que si bien fue el partido mayoritario durante gran parte del siglo XX, se mantiene muy relegado desde su último Gobierno, el de Jorge Batlle, entre el 2000 y el 2005.Además, Puig también le da parte del crédito del crecimiento de Ojeda al regreso de Pedro Bordaberry, un dirigente colorado que, tras ser varias veces candidato a la Presidencia, se había retirado de la política en 2019. Su retorno, ahora como candidato a senador junto a Ojeda, puede haber absorbido en favor del nuevo candidato votos que en los últimos comicios se habían repartido entre otros miembros de la Coalición Republicana.A pesar de que Ojeda y su comando de campaña se valen de algunas encuestas que lo muestran pisándole los talones a Delgado y con serias chances de pasar al balotaje, Puig considera que aún "está lejos" de esa chance, según el promedio de todas las encuestas, la mayoría de las cuales lo muestran unos cinco puntos por debajo de Delgado.

https://noticiaslatam.lat/20240926/se-estan-yendo-del-peso-uruguayo-los-mercados-reaccionan-a-posible-reforma-jubilatoria-en-el-pais-1157778838.html

https://noticiaslatam.lat/20241017/el-candidato-presidencial-uruguayo-andres-ojeda-abre-la-puerta-a-posible-acuerdo-comercial-con-1158289495.html

uruguay

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sergio Pintado https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

Sergio Pintado https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sergio Pintado https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

uruguay, frente amplio, partido nacional (pn), política, 💬 opinión y análisis