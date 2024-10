https://noticiaslatam.lat/20241017/el-candidato-presidencial-uruguayo-andres-ojeda-abre-la-puerta-a-posible-acuerdo-comercial-con-1158289495.html

El candidato presidencial uruguayo Andrés Ojeda abre la puerta a posible acuerdo comercial con Rusia

MONTEVIDEO (Sputnik) — El candidato a la presidencia de Uruguay por el Partido Colorado, Andrés Ojeda, dijo en una entrevista exclusiva con Sputnik que está

Consultado sobre las actuales relaciones bilaterales con Moscú, se mostró proclive a "tener más comercio" porque "es un país enorme". En los primeros cuatro meses de este año, el comercio bilateral entre ambos países aumentó un 31,5% en comparación con el mismo periodo del año anterior, alcanzando 46.8 millones de dólares comercializados. El valor total de los bienes rusos exportados a Uruguay aumentó un 104% y logró 21.7 millones de dólares, según cifras que dio a conocer en junio el embajador ruso en Montevideo, Andréi Budáev. "Evaluaríamos ingresar al bloque BRICS"El aspirante presidencial uruguayo indicó además que no descarta el ingreso al bloque económico BRICS (Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica) en caso de ganar las elecciones.Brasil, China, India y Rusia fundaron en 2006 el bloque y en 2011 se unió Sudáfrica. En 2024 ingresaron Arabia Saudí, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía e Irán. Además, otros países están expresando la intención de unirse a los BRICS.Para Ojeda, "la política dejó de ser de izquierda o derecha" y tiene que ser "pragmática", por lo que el comercio no debe estar limitado por cuestiones de ese tipo."En el fondo, si (la política) es muy ideologizada, pero no tiene una base práctica de funcionamiento real, ¿qué le llega a la gente de todo eso? ¿Qué le importa a la gente si es izquierda o derecha?", argumentó."Nadie se va a ir del Mercosur"El candidato presidencial de centroderecha señaló también a Sputnik que sería "irresponsable" una salida del país latinoamericano del Mercosur (Mercado Común del Sur), creado en 1991 e integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.El Gobierno uruguayo ha insistido en la flexibilización del bloque para poder negociar unilateralmente acuerdos de libre comercio, algo con lo que el resto de los socios, principalmente Argentina y Brasil, no están de acuerdo, e insisten con que este tipo de negociaciones se deben realizar en conjunto.Para Ojeda, el país latinoamericano debe relacionarse en principio con el bloque regional, pero sin que eso sea un obstáculo para alcanzar acuerdos con otros países."Uruguay en el Mercosur tiene que, primero, promover acuerdos, pero si no lo logra, tiene que lograr generar espacios de autonomía en virtud de su diferencia con los (países) grandes. Y creo que también tiene poca capacidad de perjudicar a los grandes, por lo cual los grandes deberían tener un poco más de flexibilidad para con Uruguay", indicó. "Me preocupa el narcomenudeo"El candidato a presidente de Uruguay reconoció en entrevista que le preocupa más el narcomenudeo local que el trasiego de toneladas de cocaína hacia el exterior.El candidato aceptó que el narcotráfico está dentro de Uruguay, al igual que "en todo el mundo" y "en menor medida que en la mayoría de los países de Latinoamérica".También aceptó que "Uruguay siempre va a ser un lugar de paso" de drogas, en "virtud de su tamaño, porque [el país latinoamericano] no es un mercado atractivo y tiene puertos que van a todos lados", y que la presencia cada vez mayor del narcotráfico está generando serios problemas de seguridad, con tasas de homicidios cada 100.000 habitantes que en América del Sur superan las de Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Perú.El plan de Ojeda es bajar las cifras de delitos, pero no promete que estos no ocurran, porque para el candidato colorado, el acto de delinquir "es propio del ser humano, es inerradicable".En concordancia con la actual administración, a cargo de Lacalle Pou, el presidenciable colorado promueve el sistema que se dio a conocer como "interruptores", un programa con "ciudadanos rehabilitados que colaboran" para evitar los homicidios que tienen que ver con bandas y con narcotráfico."Israel tiene derecho a defenderse"Al ser consultado sobre el conflicto en Oriente Medio, Andrés Ojeda se pronunció por el derecho de Israel a defenderse y por el respaldo que debe de dar el país latinoamericano a esta posición.Ojeda opinó que "condenar la violencia en genérico es un acto de cobardía" y comparar "la violencia con lo que Israel ha recibido y con lo que ha hecho para defenderse es una mezquindad".La diferencia entre el Frente Amplio y el Gobierno de coalición en este tema, impidió la publicación de una declaración conjunta el pasado 7 de octubre en el Parlamento uruguayo, cuando se cumplió un año del ataque del grupo palestino Hamás en el sur de Israel.¿Quién es Andrés Ojeda?Andrés Ojeda nació en Montevideo en 1984, es abogado especializado en derecho penal y fue representante legal del Sindicato de Funcionarios Policiales del Uruguay (Sifpom), antes de hacerse conocido por participar en casos de alto perfil público y convertirse en columnista de radio, prensa y televisión. Entre 2010 y 2015 fue edil en Montevideo y en 2019 se unió al sector Ciudadanos del Partido Colorado. El pasado 30 de junio ganó la interna de su partido con el 39% de los votos y eligió como compañero de fórmula al expresidente del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública, Robert Silva, quien quedó segundo en la votación. La primera vuelta de las elecciones nacionales de Uruguay se realiza el 27 de octubre. Ojeda está en el tercer lugar de la intención de voto, según las encuestas de opinión, detrás de Álvaro Delgado, candidato del Partido Nacional y delfín del presidente Lacalle Pou, y Yamandú Orsi, candidato del Frente Amplio.Si ningún candidato obtiene el 50% más uno de los votos emitidos, habrá una segunda vuelta entre los dos postulantes más votados, que se realizará el 24 de noviembre. El próximo presidente de Uruguay asumirá el 1 de marzo de 2025 por un periodo de cinco años.

