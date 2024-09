https://noticiaslatam.lat/20240926/se-estan-yendo-del-peso-uruguayo-los-mercados-reaccionan-a-posible-reforma-jubilatoria-en-el-pais-1157778838.html

"Se están yendo del peso uruguayo": Los mercados reaccionan a posible reforma jubilatoria en el país

Un plebiscito que plantea reformar la seguridad social parece ya haber comenzado a generar repercusiones en la economía uruguaya, que experimenta una suba del dólar tras varios años de estabilidad. Según el Gobierno uruguayo, la reforma constitucional tendría impactos negativos para la economía y empuja a los capitales a deshacerse de bonos en moneda nacional.Junto con las elecciones presidenciales y legislativas, los uruguayos deberán votar el 27 de octubre dos plebiscitos para reformar su Constitución: uno de ellos habilita los allanamientos nocturnos por parte de la Policía y otro reformula el sistema de seguridad social, dejando sin efecto los cambios introducidos por el actual Gobierno de Luis Lacalle Pou.La propuesta de reforma de la seguridad social fue impulsada por la central sindical uruguaya PIT-CNT y apunta a volver a fijar la edad jubilatoria a los 60 años y dejar sin efecto la extensión a 65 años dispuesta por el Gobierno. El proyecto, además, establece aumentos automáticos para las jubilaciones mínimas y elimina a las AFAP (Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional), encargadas desde la década de 1990 del sistema de ahorro individual.La reforma cuenta con el respaldo de los sindicatos y la izquierda uruguaya, pero es resistida por el oficialismo e, incluso, por sectores mayoritarios de la coalición de izquierda Frente Amplio, favorita a ganar las elecciones en octubre. Para los detractores del plebiscito, la reforma propuesta implicaría un costo adicional de 1.500 millones de dólares anuales que podría convertirse en 4.000 millones de dólares por año a largo plazo.En el marco de esa discusión, desde el oficialismo atribuyen al plebiscito una incertidumbre que ya parece haber impactado en la economía uruguaya, llevando el tipo de cambio de 40 a 42 pesos por dólar en pocos días, tras años de inamovilidad.El analista, integrante de la consultora CPA Ferrere, indicó además que este aumento en la plaza uruguaya va en contrasentido con lo que sucede en la región, donde la reducción de 50 puntos de la tasa de interés por parte de la Reserva Federal de EEUU (FED) está generando la apreciación de monedas como el real brasileño o el peso mexicano.Cantisani indicó que la depreciación del peso uruguayo ocurrida en las últimas semanas no puede atribuirse a fenómenos regionales, pero tampoco a factores macroeconómicos locales, ya que el país no experimenta un deterioro en la actividad o grandes saltos en su déficit fiscal. "Lo que sí ha cambiado, ya más próximos al ciclo electoral, es el riesgo de que se termine aprobando la propuesta de reforma constitucional", señaló.Las últimas encuestas muestran todavía un resultado "incierto" en relación a la posibilidad de que se apruebe, por más que los diferentes estudios muestran a la opción "Sí" todavía lejos de superar el 50% de votos necesarios para que sea aprobado. Un estudio de la consultora Equipos de mediados de septiembre otorga un 33% de la intención de voto a favor, y un 37% en contra, aunque con un 30% de indecisos. Sin embargo, la opción afirmativa logró superar el 50% en algunos sondeos en los últimos meses, lo que mantiene con esperanza a sus promotores."Los títulos más riesgosos"Para Cantisani, la imposibilidad de descartar el éxito de la reforma y algunos informes sobre el tema hechos por bancos internacionales comenzaron a hacer reaccionar a "inversores globales" que generaron movimientos reflejados en el mercado de bonos globales de la deuda pública uruguaya.El economista recordó que si bien Uruguay emite bonos globales en otras monedas como el dólar y Unidades Indexadas (moneda local pero indexada a la inflación), los títulos en pesos nominales, que no están atados a ningún otro indicador, resultan los más vulnerables en caso de una fuerte depreciación de la moneda o un alto crecimiento del déficit fiscal. "En un escenario de alta inflación esos bonos son los que más rápido se desvalorizarían", subrayó el analista.Para Cantisani, la reacción de los mercados ante el escenario electoral "no parece demasiado exagerado", dado que solo afecta a los bonos en pesos y no se ha registrado un desprendimiento similar en los bonos en dólares o Unidades Indexadas. "Si hubiera sido una corrida generalizada sí me parecería que no está justificado", acotó.El experto consideró además que es probable que este fenómeno se revierta rápidamente en caso de que la reforma no sea aprobada el 27 de octubre, recuperando la estabilidad del precio del dólar en la plaza uruguaya e incluso haciendo que "muchos de los que se desprendieron de títulos vuelvan a comprar deuda uruguaya, lo que revertiría la depreciación y hasta tendría un efecto de apreciación".En este proceso también colabora, opinó, algunas intervenciones que busca tener el economista Gabriel Oddone, ya anunciado como futuro ministro de Economía uruguayo en caso de un triunfo del Frente Amplio. Cantisani indicó que Oddone ha buscado tener "encuentros mano a mano" con este tipo de inversores para aclarar que la reforma tiene poca probabilidad de ser aprobada y que, incluso si resulta vencedora, "un Gobierno del Frente Amplio estaría en condiciones de manejar la situación".

