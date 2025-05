Putin propone reanudar negociaciones directas con Kiev sin condiciones previas | Video

https://noticiaslatam.lat/20250510/putin-da-mensaje-tras-los-eventos-en-honor-del-dia-de-la-victoria-en-moscu--video-1162482953.html

Putin propone reanudar negociaciones directas con Kiev sin condiciones previas

El presidente ruso, Vladímir Putin, dio a conocer su propuesta sobre la apertura al diálogo con Ucrania, con el fin de resolver la crisis en esa zona.

Asimismo, el mandatario ruso propuso que el encuentro fuera el 15 de mayo, en Estambul.Durante los últimos días, en Moscú no solo se celebró el desfile militar, sino que Putin también mantuvo conversaciones con varios líderes internacionales y firmó varios documentosSputnik te muestra el video donde puedes ver el mensaje del presidente ruso.El 9 de mayo, la Plaza Roja de Moscú se volvió el escenario del desfile militar dedicado al 80.° aniversario del Día de la Victoria sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. Más de 20 jefes de Estado asistieron al evento. Entre ellos, Nicolás Maduro de Venezuela, Miguel Díaz-Canel Bermúdez de Cuba y Luiz Inácio Lula da Silva de Brasil. Además, en el desfile no solo participaron soldados rusos, sino también unidades militares de varios países, por ejemplo, de Azerbaiyán, Bielorrusia, China, Kazajistán, Serbia, Tayikistán y Vietnam.El Día de la Victoria en la guerra contra la Alemania nazi es una de las celebraciones más importantes del país. Los rusos honran la memoria de sus abuelos y bisabuelos. Es un recuerdo para las generaciones futuras, para que no olviden sus raíces. Ese día, los veteranos se reúnen en las plazas de las ciudades rusas, se juntan con sus compañeros de armas y conmemoran a sus camaradas caídos. Los desfiles se celebran en honor de los veteranos, que ocupan las tribunas en ese momento.La Segunda Guerra Mundial, o Gran Guerra Patria, fue el conflicto armado más grande y amargo de la historia humana. Fue una tragedia para los habitantes de muchos países del mundo. Durante las operaciones militares, solo en la Unión Soviética (URSS) fueron destruidas 1.710 ciudades, más de 70.000 pueblos, 32.000 fábricas y plantas. La URSS perdió un total de 26,6 millones de personas. Al menos 13,7 millones de las víctimas de la guerra fueron civiles.

