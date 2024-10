https://noticiaslatam.lat/20241018/biden-cree-que-puede-hacerlo-todo-es-momento-de-que-eeuu-cambie-su-politica-exterior-1158349575.html

"Biden cree que puede hacerlo todo": ¿es momento de que EEUU cambie su política exterior?

"Biden cree que puede hacerlo todo": ¿es momento de que EEUU cambie su política exterior?

Sputnik Mundo

El presidente estadounidense Joe Biden "cree que puede hacerlo todo", gestionar Europa, Asia y Oriente Medio. Sin embargo, "Washington debería cambiar su... 18.10.2024, Sputnik Mundo

2024-10-18T22:32+0000

2024-10-18T22:32+0000

2024-10-18T22:32+0000

internacional

eeuu

joe biden

🌍 oriente medio

elliott abrams

israel

washington

autoridad nacional palestina (anp)

casa blanca

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/0a/12/1158350937_0:115:2204:1355_1920x0_80_0_0_d94a5d5201f57d5e3b8b800cfde5ef80.jpg

La columna de opinión cuestiona la política exterior del país norteamericano y acusa que los más altos funcionarios la consideran como "indispensable" y "virtuosa", mientras que. a la par, las víctimas de dicha política la consideran nociva. Al respecto, destaca que hace un par de semanas, el presidente Biden "declaró infamemente" que estaba ocupado "dirigiendo el mundo". Sin bien las declaraciones del mandatario demócrata únicamente siguen la inercia de sus antecesores, precisa la publicación, dan cuenta de que Biden cree realmente que "puede hacerlo todo, gestionar Europa, Asia y Oriente Medio". No obstante, la política exterior estadounidense es motivo de críticas alrededor del mundo, toda vez que es la causante de miles de invasiones, asesinatos e injusticias, ahonda la columna. Para desarrollar su punto se recuerda la consternación del diplomático estadounidense, Elliott Abrams —miembro del Consejo de Relaciones Exteriores que trabajó para los expresidentes Ronald Reagan y George W. Bush—, quien se habría escandalizado al descubrir que los palestinos no son partidarios de Washington. El texto menciona que Abrams criticó que el presidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Mahmud Abás, haya declarado ante el parlamento turco que "Estados Unidos es la plaga y la plaga es Estados Unidos". "Peor aún, se quejó Abrams, Estados Unidos estaba proporcionando ayuda financiera a las víctimas de sus políticas. El Departamento de Estado anunció recientemente otros 404 millones de dólares en ayuda humanitaria para los palestinos en Gaza y otros lugares. ¡La indignidad!", escribe el analista.El texto destaca que lo anterior podría ser visto como un pago inicial menor de "dinero ensangrentado" por parte de Washington luego de décadas de respaldar la ocupación y la política militar israelí, especialmente la ofensiva israelí en Gaza durante el último año. Se precisa además que el asunto no se reduce a la cuestión palestina. A la situación en Medio Oriente le anteceden los constantes ataques contra Yemen, Irak, Libia, Irán, el golpe de Estado en Chile, la dictadura de Somoza en Nicaragua y una larga lista que podría continuar. Por todo lo anterior, la publicación de la revista cuestiona: "¿Por qué, entonces, las víctimas de Estados Unidos no deberían verlo como una plaga?". A lo que responde que no importa cómo se vean a sí mismos los responsables de la política exterior estadounidense ni lo que pretendan lograr. "Las intenciones no les importan a los empobrecidos, encarcelados o asesinados. Los resultados sí. Y esos resultados pueden ser terribles. Como aprendieron los palestinos, una y otra vez", concluye

https://noticiaslatam.lat/20241015/derecho-a-la-violacion-funcionarios-de-eeuu-acudirian-a-un-infame-campo-de-tortura-israeli-1158249836.html

https://noticiaslatam.lat/20241013/washington-enviara-sistema-antimisiles-thaad-a-israel-junto-con-personal-militar-de-eeuu-1158218764.html

eeuu

israel

washington

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

eeuu, joe biden, 🌍 oriente medio, elliott abrams, israel, washington, autoridad nacional palestina (anp), casa blanca