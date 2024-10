https://noticiaslatam.lat/20241019/la-moneda-esta-mejor-preparada-peso-mexicano-resistira-la-volatilidad-ante-la-eleccion-de-eeuu--1158330677.html

"La moneda está mejor preparada": ¿peso mexicano resistirá la volatilidad ante la elección de EEUU?

"La moneda está mejor preparada": ¿peso mexicano resistirá la volatilidad ante la elección de EEUU?

Sputnik Mundo

La campaña presidencial de Estados Unidos está cerca de llegar a su final y algunos análisis sugieren que la moneda mexicana podría verse afectada a partir del...

En las últimas semanas, la moneda mexicana ha registrado pérdidas frente al dólar, ante el reciente fortalecimiento de la moneda estadounidense y las renovadas preocupaciones sobre el cada vez más cercano resultado de la elección presidencial del país norteamericano. Tan solo el 16 de octubre, la moneda mexicana se depreció de manera importante e hiló su tercera jornada consecutiva con pérdidas. De hecho, el peso comenzó la sesión del 17 de octubre cotizando por encima de las 20 unidades por dólar, pero cerró en 19,86 unidades por dólar, con lo que rompió su racha negativa."La moneda mexicana ha tenido bastante debilitamiento, pero también hay un fortalecimiento del dólar; o sea, no es solo el peso el que se está debilitando, sino el dólar está ganando terreno", dijo en entrevista con Sputnik Carlos Alberto Jiménez Bandala, economista de la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo (UQROO).Volatilidad por elecciones en EEUULa semana pasada JPMorgan Chase & Co ya advertía sobre la volatilidad del peso ante las elecciones de EEUU al recortar una posición alcista de larga data sobre la moneda mexicana, advirtiendo a los operadores que deben tener en cuenta los riesgos derivados de unas elecciones presidenciales estadounidenses "altamente impredecibles".Así, el banco rebajó la recomendación de la divisa mexicana de "sobreponderar" a "ponderación de mercado" ante los riesgos relacionados con el resultado de la votación que enfrentará a Kamala Harris y Donald Trump. "Aunque no vemos una victoria de Trump como algo claramente negativo para el peso mexicano en el mediano plazo, reconocemos que la moneda es vulnerable a los resultados de las elecciones", señalaron en una nota estrategas de JPMorgan Chase & Co.Carlos Alberto Jiménez Bandala, economista de la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo (UQROO), explica que durante procesos electorales tan importantes, los inversionistas buscan mercados con menos riesgo y volatilidad para mantener más seguras sus inversiones.Pero el proceso electoral no es el único factor que estará afectando la paridad del peso con el dólar, el economista destaca que el conflicto en Oriente Medio también incide especialmente porque va a afectar los precios del petróleo."Hay otros elementos que también están contribuyendo, que es el conflicto en Oriente Medio y que eso va a afectar en gran medida el precio del petróleo entonces también va a ser que muchos inversionistas que hoy están apostándole a instrumentos en economías emergentes como la mexicana vayan hacia estos mercados, que pueden ser bastante apetitosos como son los futuros del petróleo, entonces vamos a estar viendo mucha volatilidad no solo del peso, sino de todas las monedas en el mundo", añade Jiménez Bandala.El peso, mejor preparado ante la volatilidadLa moneda mexicana experimentó una de sus peores caídas frente al dólar el día después de que el empresario Donald Trump ganara la presidencia de Estados Unidos el 8 de noviembre de 2016. Según reportes de ese entonces, la divisa mexicana pasó de cotizarse a 18,5 unidades por dólar cuando empezaron las votaciones a 20,74 al cierre de la jornada, una caída de más del 10% y un mínimo histórico para la moneda mexicana con respecto al dólar. Un día después de la elección, la moneda mexicana se cotizó en 20,20 pesos por dólar.Con este antecedente, se esperaría que el peso pueda enfrentar nuevas caídas históricas si Trump, el candidato presidencial republicano, logra regresar a la Casa Blanca; sin embargo, Oscar Rojas, doctor en economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), asegura que en esta ocasión "la moneda mexicana está mejor preparada" y es más fuerte que en 2016.Esta fortaleza del peso, agrega el también profesor, se explica por el concepto del superpeso mexicano que terminó el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) apreciado y no con depreciaciones como sucedió en la mayoría de los gobiernos anteriores."De alguna otra manera, pues lo que podemos prever es que, dado que este fortalecimiento del peso tiene que ver con el mercado interno, lo que suceda en el exterior sin duda afecta, pero en un menor grado que como antes, en la economía de los 80 y de los 90, cuando la deuda era muy alta y bajo poco control, pues podía desarrollar crisis, pero este no es el caso", agrega Rojas.El experto pondera que sin importar quién gane la presidencia de Estados Unidos, el país del norte necesita continuar la cooperación con México, pues se espera que sea pieza fundamental en torno a la relocalización de empresas e inversiones."Hay una necesidad muy clara, que tiene que ver con el nearshoring (relocalización); es decir, como tienen que traer a la región las inversiones que antes pudieran haber tenido como destino el bloque asiático, de alguna u otra manera, esa necesidad es tanto de republicanos como de demócratas, entonces por lo tanto gane quien gane, Kamala Harris o Donald Trump, la necesidad es la misma para Estados Unidos", concluye el economista.

