¿Cuáles son las opciones de Biden al final de su mandato presidencial?

¿Cuáles son las opciones de Biden al final de su mandato presidencial?

Quedan poco más de tres meses para el final de la presidencia de Biden, que llegará el 20 de enero de 2025. Durante este tiempo, puede, entre otros, animar a Volodímir Zelenski a negociar y resolver diplomáticamente el conflicto en Ucrania, destaca el profesor Siracusa, que también es el decano del programa de postgrado en Futuros Globales en la Universidad Curtin.Además de afectar a los asuntos mundiales, las decisiones de Biden también pueden influir en el resultado de las próximas elecciones presidenciales en Estados Unidos, ya que la candidata demócrata Kamala Harris es la vicepresidenta de Biden y, por tanto, "tendrá que llevar prácticamente lo que él haga", señala el profesor Siracusa.En este contexto, Biden podría "dar luz verde a los ucranianos para que utilicen armas estadounidenses en su frontera para golpear en el interior de la misma Rusia" o "animar a los israelíes a atacar las instalaciones de petróleo y gas de Irán, amenazando los precios mundiales", explica."En términos de la influencia de Estados Unidos con sus aliados, y aquí estamos mirando a Israel y Ucrania, aliados como son, podrían meter a EEUU en muchos problemas (...) que afectarían al sistema durante mucho tiempo", apunta el académico.Aunque Biden todavía tiene "mucho tiempo para tener problemas (...) probablemente no hay tiempo suficiente para un gran avance diplomático", observa el profesor Siracusa, por lo que es poco probable que el 46.º presidente estadounidense pueda aspirar a algún tipo de éxito que defina su legado en política exterior."Creo que en los próximos cuatro meses, Joe Biden tiene que decidir si realmente va a ayudar a Kamala Harris a convertirse en la próxima presidenta. Está muy enfadado por haber sido apartado, sobre todo desde que parece haber recuperado sus capacidades cognitivas. No estamos seguros de si está cooperando o no, o si va a ver cómo el Partido Demócrata queda en la nada", resume Siracusa.

