¿Harán caso en la UE y reprenderán a Israel? Destripando las críticas de Pedro Sánchez a Netanyahu

¿Harán caso en la UE y reprenderán a Israel? Destripando las críticas de Pedro Sánchez a Netanyahu

16.10.2024

En el marco de la primera jornada del World in Progress, un evento que reunió el 14 y 15 de octubre en Barcelona a diversos políticos, intelectuales, empresarios y científicos de todo el mundo, Pedro Sánchez se refirió al conflicto desatado en Oriente Medio y la crisis humanitaria que conlleva. Y lo hizo en términos muy críticos para con el actual Gobierno israelí y sus acciones en la zona.El presidente español defendió la vigencia de la Fuerza Provisional de Naciones Unidas en el Líbano (FPNUL, también conocida como FINUL) y rechazó tajantemente la exigencia de Benjamín Netanyahu de retirarla de la zona. "Nuestro compromiso con la legalidad internacional en los términos establecidos en la Resolución 1.701 tiene hoy más sentido que nunca", afirmó al respecto. "No va a haber retirada de FINUL", añadió, luego de subrayar su condena a las declaraciones del primer ministro israelí.El líder español recordó la apuesta de España por la convivencia de dos Estados –Palestina e Israel–como la única vía pacífica para acabar con el conflicto en Oriente Próximo, abogó por cortar los envíos de armas a Israel procedentes de la UE e instó a la comunidad internacional a confrontar la política del Gobierno israelí.También recordó Sánchez la petición que España e Irlanda cursaron en febrero a la Comisión Europea para que revise el acuerdo de asociación con Israel, dada su política de agresión al derecho internacional humanitario y al derecho internacional, así como la posible comisión de delitos de genocidio."La Comisión Europea debe responder de una vez por todas a la petición formal que hicimos dos países europeos para suspender el acuerdo de asociación con Israel si se constata, como todo sugiere, que se están violando los derechos humanos", apuntó.¿Postura realista o escenificada?En apariencia, las palabras de Sánchez son las más duras que jamás haya realizado un presidente español sobre un Gobierno israelí. Resta por ver si tal retórica podría desembocar en un cambio real de la política exterior española hacia Oriente Próximo o si no tendrá solución de continuidad."Son declaraciones que hay que enmarcarlas en un contexto en el que Israel está teniendo en estos momentos una contestación internacional muy importante por estar atacando a la FINUL", explica a Sputnik el historiador y analista José Miguel Villaroya, para quien el presidente español únicamente "se sube al carro" de un sentir generalizado."Sánchez no está haciendo otra cosa que lo que ya hacen otros dirigentes y la propia ONU, en forma de condena", recuerda Villarroya, que matiza la aparente dureza de las declaraciones, habida cuenta de que las relaciones de España con Israel empeoraron desde el mismo momento en que reconoció al Estado palestino junto con Irlanda y Noruega. "Las declaraciones las están haciendo dirigentes de muchos países, no es sólo él".El día 14, en conversación telefónica con el presidente de Israel, Yitzhak Herzog, el primer ministro irlandés, Simon Harris, le expuso que "los disparos deliberados contra puestos de FPNUL constituyen una violación escandalosa y totalmente inaceptable del derecho internacional". En términos similares se expresó el ministro de Exteriores noruego, Espen Barth Eide, que calificó de "altamente censurable" que las fuerzas israelíes atacaran "varias posiciones de la FPNUL".El acecho israelí a la FPNULBajo el mando de un general español y amparada por la Resolución 1.701 de la ONU, la fuerza de paz en el Líbano la integran más de 10.000 soldados de 32 países. Más de 650 son españoles. La relación es buena con la población local, que valora que la FPNUL se mantenga en sus posiciones pese al hostigamiento israelí. Pero su efectividad es limitada ante una situación distinta a los motivos de su despliegue."Su papel es no dejar que Israel viole la soberanía de Líbano", apunta Gasan Saliba, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Líbano, formación cuyos militantes también integran la resistencia armada y la organización humanitaria Socorro Popular Libanés.En conversación con Sputnik, Saliba agradece el esfuerzo de la FPNUL "para no dejar a Israel traspasar las fronteras de la tregua de 1948", esfuerzo para el que esta misión no está especialmente concebida. "En 2006 no fue efectiva, no frenó la invasión", recuerda.Este político y activista refuta las acusaciones de Netanyahu de que Hizbulá se parapeta detrás de las bases del contingente de la ONU.En este punto, el politólogo y autor Manuel Monereo explica a Sputnik que los efectivos de la ONU en el Líbano están expuestos a una "muerte previsible" y, por la parte que le toca a España, el Gobierno debe protegerlos.A juicio de este politólogo, la impunidad también se impondrá en este extremo. "Porque la clave de la política internacional es que el multilateralismo renovado al que Sánchez alude es una excusa para que Israel haga lo que le venga en gana", lamenta, convencido de que no hay un Estado "más paria y violentador de las relaciones internacionales jurídicamente fundamentadas que el Estado de Israel".No solo HizbuláLa invasión israelí de Líbano ya ha producido más de un millón de desplazados. En Beirut, la mayoría de los habitantes del suburbio de Dahié "ya se han marchado", apunta Saliba. Pero el desplazamiento forzoso no es sinónimo de seguridad."Israel bombardea centros de acogida y su aviación ya ha bombardeado Zgarta, al norte del país, una zona de mayoría cristiana. Hay más de 20 muertos. Ya no hay ninguna parte del Líbano segura. El otro problema es que los centros de acogida están saturados. Mucha gente está durmiendo en la calle", señala.Pese a su entramado confesional, la sociedad libanesa está brindando ayuda y solidaridad a los desplazados. "Salvo las falanges libanesas, que intentan crear tensión", apunta Saliba. "En su conjunto, la población está ayudándose y la mayoría de la gente está a favor de la resistencia. Llámala Hizbulá o llámala como quieras", asegura Saliba.Se refiere este político a que histórica y culturalmente, "sobre todo en el sur de Líbano", la resistencia la integran grupos diferentes. "Y en el tema de la defensa civil está el Socorro Popular Libanés, de bases laicas y de izquierda. Tiene sus propios centros de acogida, está ayudando a los desplazados. Y hay un hospital del Socorro Popular en Nabatié, adonde ha llegado de forma voluntaria un médico noruego y también palestinos de Gaza. Es otra forma de participación en la resistencia", añade Saliba, que destaca la faceta "humanitaria y sanitaria" de la acción de la resistencia.Una clave internaEn paralelo al discurso de Sánchez, hay que señalar también el contexto de la política interna española, con el principal partido de la oposición (PP) pidiendo su dimisión a la luz de la investigación de una trama de corrupción que afecta a su antigua mano derecha en el Gobierno de la nación.En opinión de Monereo, las declaraciones de Sánchez son una "escenificación" de los valores europeístas y de la paz en un momento en que empieza a despuntar un "problema serio" de corrupción en torno a quien fue su "brazo derecho", el exministro y exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos. De resultas, explica a Sputnik, se expresa un lenguaje "falsario" que termina por evidenciar "las limitaciones permanentes entre lo que dice y lo que hace", un signo de la "debilidad" del Gobierno español.Desde esta perspectiva, la petición formulada a la CE para que suspenda el acuerdo de asociación con Israel es un "brindis al sol", añade, pues el propio Sánchez comprende que "nunca se suspenderá". Tal decisión tendría que ser suscrita por los 28 países de la UE. "Y ni la Comisión, ni los grandes Estados, empezando por Alemania y Francia, van a aceptarlo jamás, al igual que EEUU", zanja.¿No hay elementos de presión con los que revertir tal tendencia? A juicio de este politólogo, estos acaban en Washington. "Netanyahu es un instrumento de EEUU que con los años ha ido ganando una autonomía y ya está en condiciones de imponer a EEUU determinadas directrices por encima o por debajo del presidente", sostiene Monereo.Para Villarroya, la clave interna también es evidente. El caso de la presunta corrupción del exministro Ábalos airea "la contestación a Sánchez dentro del partido", donde cada vez más sectores comprenden que "ya no es un caballo ganador". "Pero si se presenta como una persona con buen liderazgo internacional, será más difícil que esa oposición dentro del propio PSOE vaya a atacarle mucho", concluye Villarroya.¿España ya no vende armas a Israel?Sánchez afirmó de manera más o menos tajante que Madrid ya no exporta armamentos al país hebreo y conminó a otros países a hacer lo mismo.No obstante, las investigaciones del Centro Delas de Estudios por la Paz de Barcelona constatan que tal flujo comercial siguió llevándose a cabo con posterioridad al 7 de octubre de 2023. Es más, en su informe La Banca Armada y su corresponsabilidad en el genocidio en Gaza, se expone que "hasta 12 bancos españoles financian a siete de las 15 empresas analizadas que proveen de armas y municiones a Israel".Para Monereo, poner a España de ejemplo en tanto que país que ya no vende armas a Israel es una falta "grosera" de rigor. "Hablar de Israel con ínfulas y decir que hay que boicotearlo, no se corresponde con la realidad. Y no solo porque España continúe con este comercio, sino porque a la hora de la verdad, España se alinea con lo que digan EEUU y la Comisión Europea", señala.La sociedad libanesa no permanece ajena ante los discursos de los políticos europeos. Según Gasan Saliba, los medios locales lo reflejan. "Se valora muy positivamente la postura del Gobierno español en estos puntos. Aunque tendría que presionar más, tomar medidas. Pero la gente en Líbano comenta que en Europa solo les apoya España, Irlanda y algún país más", asegura.Con EEUU en campaña electoralEs asimismo notorio que Sánchez critique de manera rotunda las acciones del Gobierno israelí en un momento en que EEUU, inmerso ya en la precampaña electoral de cara a las elecciones del 5 de noviembre, está, al menos dialécticamente, intentando apaciguar a Netanyahu.Desde este punto de vista, Sánchez efectúa sus declaraciones "en un momento en que no le crean muchos problemas con Washington", afirma Villarroya. "Porque en vísperas de unas elecciones que se prevén muy ajustadas, EEUU está intentando que Netanyahu frene, porque el tema palestino puede hacer perder votos a la candidata del Partido Demócrata", sostiene.Para los analistas consultados, el discurso de Sánchez se guía por un elemento táctico destinado a "quedar bien" con la opinión pública progresista. "Pero a la hora de la verdad, Sánchez se subordina a los intereses estratégicos de EEUU, que son los que consienten la actividad de Netanyahu, el representante del sionismo revisionista con apoyo firme bipartidista en EEUU y ligado estructuralmente al complejo militar industrial norteamericano", lamenta Monereo.Al respecto de la figura de Netanyahu, los especialistas del Centro Delas también discuten que se guíe por un margen de actuación independiente.Esta trama, además, se dota de un esquema comunicativo que Monereo define como "juego de trileros" y que opera como un muro. Y este muro obra que "las opiniones críticas genuinas no se manifiesten y no acaben exigiendo un boicot activo, económico, político y militar al Estado genocida de Israel", concluye.

