https://noticiaslatam.lat/20241014/la-oposicion-de-espana-exige-la-renuncia-de-pedro-sanchez-por-presunta-corrupcion-1158221280.html

La oposición de España exige la renuncia de Pedro Sánchez por presunta corrupción

La oposición de España exige la renuncia de Pedro Sánchez por presunta corrupción

Sputnik Mundo

El principal partido de la oposición en España exigió este 13 de octubre la renuncia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al considerar que está... 14.10.2024, Sputnik Mundo

2024-10-14T01:56+0000

2024-10-14T01:56+0000

2024-10-14T01:56+0000

españa

madrid

pedro sánchez

alberto núñez feijóo

política

partido socialista obrero español (psoe)

partido popular de españa

españa

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/09/1b/1157824341_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_8aee162e6a406419349331f721cd0fa5.jpg

"Está cercado y no puede seguir ni un minuto más", dijo la secretaria general del Partido Popular (PP), Cuca Gamarra, en una conferencia de prensa en Madrid, en la que acusó a Pedro Sánchez de estar implicado en al menos ocho casos de presunta corrupción.Gamarra señaló que si se unen todos los escándalos que se están conociendo lo que sale “es la cara de Pedro Sánchez”, señaló Gamarra, quien explicó que el presidente del Gobierno es conocido como el "número 1" en varios de los casos de corrupción.Gamarra afirmó que, tras la reunión extraordinaria del Comité de Dirección presidido por Alberto Núñez Feijóo, el PP presentará mañana en el juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional una querella contra el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) para que se investigue hasta el final un escándalo sin precedentes.La denuncia del PP se produce después de que esta semana la prensa española revelara que un exministro de Sánchez, José Luis Abalos, habría recibido dinero ilegal de comisiones por la compra de mascarillas durante la pandemia de COVID-19. Este caso se suma al de la esposa de Sánchez, Begoña Gómez, quien está siendo investigada por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios, sospechosa de haber aprovechado el cargo de su marido para conseguir favores de diversas empresas.Gamarra advirtió de que todos los detalles que se están conociendo podrían ser la punta del iceberg de un escándalo aún mayor, que afecta al corazón del Gobierno, partido en el gobierno, el PSOE, y en el que se describe una corrupción sistematizada, a cuya cabeza se sitúa Pedro Sánchez.Gamarra detalló que los casos de corrupción implican al entorno más cercano del presidente, pasando por cerca de una decena de ministerios, además de los gobiernos Baleares y Canarias.La secretaria general del PP añadió que España merece un gobierno limpio, un presidente que no mienta y políticos honestos que sirvan a los ciudadanos. “Por todo ello, desde el Comité de Dirección del PP pedimos la dimisión de Sánchez. No puede estar ni un minuto más al frente del Gobierno”, dijo.El PP, comentó Gamarra, solicitó ampliar el objeto de la comisión de investigación del Senado y aseguró que pasará por la misma todo el que sepa algo en torno a los casos de corrupción.Emplazó a los socios de coalición del Gobierno y al resto de partidos a que se pronuncien en torno a las denuncias y les preguntó si se van a dejar arrastrar por la corrupción que asfixia a Sánchez.

https://noticiaslatam.lat/20241004/pedro-sanchez-se-aferra-al-poder-y-lo-senalan-por-subvertir-la-constitucion-1158003011.html

españa

madrid

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

españa, madrid, pedro sánchez, alberto núñez feijóo, política, partido socialista obrero español (psoe), partido popular de españa