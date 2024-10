https://noticiaslatam.lat/20241015/que-es-la-fpnul-la-mision-de-paz-de-la-onu-para-el-libano-atacada-por-las-tropas-israelies-1158250207.html

¿Qué es la FPNUL, la misión de paz de la ONU para el Líbano atacada por las tropas israelíes?

2024-10-15

Según el secretario General de la ONU, Antonio Guterres, al menos cinco miembros de las fuerzas de paz resultaron heridos en los últimos días por los ataques de Israel contra Hizbulá en el sur del Líbano.No es la primera vez que las FDI atacan a la misión. En 2006, la entidad denunció docenas de incidentes de ataques y bombardeos de las tropas de Israel durante la Segunda Guerra del Líbano.El 17 de julio de 2006, un miembro de la FPNUL y su esposa murieron durante un ataque aéreo israelí sobre la ciudad de Tiro. El 25 de julio de 2006, cuatro soldados ghaneses de la misión de paz resultaron heridos como consecuencia del ataque de un tanque del Ejército israelí contra su posición. Pero la ONU no tomó ninguna medida significativa en respuesta.¿Cuál es la misión de la FPNUL?Según fuentes oficiales de la ONU, la misión cuenta con 10.500 efectivos procedentes de 50 países. Alrededor del 70% de sus actividades se llevan a cabo conjuntamente con las Fuerzas Armadas Libanesas.La misión se estableció en 1978, tras la primera invasión israelí. Según el mandato de la ONU, la FPNUL debía "confirmar la retirada de las fuerzas israelíes del sur del Líbano", luego "restablecer la paz y la seguridad internacionales" y "ayudar al Gobierno del Líbano a garantizar el restablecimiento de su autoridad efectiva en la zona".La FPNUL opera en una zona de 1.060 kilómetros cuadrados, delimitada al norte por el río Litani y al sur por la Línea Azul, una frontera negociada temporalmente entre Israel y el Líbano que se extiende a lo largo de 120 kilómetros. Entre esas líneas, la misión mantiene unas 50 posiciones y su cuartel general en la ciudad meridional libanesa de Naqoura.La FPNUL bajo fuego... políticoA pesar del mandato de la FPNUL, las FDI invadieron el Líbano en 1982, 2006 y 2024. Durante estas campañas militares, los medios tanto libaneses como israelíes condenaron repetidamente a la misión por incompetente.Cuando Israel comenzó su incursión en el sur del Líbano, las fuerzas de la FPNUL no intervinieron y permanecieron en sus posiciones. Pero los medios israelíes señalaban que las fuerzas de paz ya habían abandonado sus puestos.En septiembre de 2022, el difunto líder de Hizbulá, Hasán Nasralá, criticó duramente una nueva enmienda al mandato de la FPNUL que establecía que la fuerza de paz "puede llevar a cabo sus operaciones de forma independiente". Nasralá la calificó de "trampa israelí" y "violación de la soberanía libanesa".En diciembre de 2022, un soldado irlandés de 23 años de la misión murió en el sur del Líbano después de que una multitud "hostil" rodeara el vehículo blindado. Eso provocó una oleada de críticas a la FPNUL en los medios nacionales, calificándola de "ineficaz y sin sentido".En 2017, varios portales occidentales, incluido Foreign Affairs, criticaron la Resolución de la ONU para ampliar la fuerza de mantenimiento de la paz en el Líbano, describiendo el trabajo de la FPNUL como "en gran parte sin sentido".La misión no intervino en los enfrentamientos fronterizos entre las fuerzas israelíes y libanesas en 2010. Los medios libaneses publicaron un video de dos soldados indonesios de la FPNUL abandonando el lugar de la escaramuza en un taxi. Esto provocó burlas de la misión en los medios libaneses.En 2006, los medios israelíes acusaron a la FPNUL de colaborar con Hizbulá. Acusaron a la misión de la ONU de comunicar los movimientos de las tropas de Israel cercanas a la línea del frente. Un portavoz de la FPNUL subrayó que era una fuerza de mantenimiento de la paz que debía hacer su trabajo y no "servir a los intereses directos israelíes".

