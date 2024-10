https://noticiaslatam.lat/20241012/puede-hacer-perder-las-elecciones-a-kamala-harris-la-tensa-situacion-en-oriente-medio-1158194082.html

¿Puede hacer perder las elecciones a Kamala Harris la tensa situación en Oriente Medio?

El apoyo de la candidata demócrata Kamala Harris entre la población árabe-estadounidense y musulmana, además de entre el electorado progresista y joven, se ha...

El pasado miércoles 9 de septiembre, la Universidad Quinnipiac dio a conocer sus encuestas finales antes que se lleven adelante las elecciones generales en EEUU, en las que se elegirá al sucesor del presidente Joe Biden, además de renovarse entera la Cámara de Representantes y un tercio del Senado.El trabajo, que abarcó tres de los estados más disputados, claves para las aspiraciones tanto de la candidata demócrata Kamala Harris como las del abanderado republicano Donald Trump, exhibió un notorio retroceso de Harris en la intención de voto del trío de territorios sondeados, pero ninguno más que en Michigan. Allí, la actual vicepresidenta pasó de tener en septiembre un 50% de intención de voto (frente al 45% de Trump) a obtener en la medición de octubre un 47%, con el republicano pasando a la delantera exhibiendo un 50% de las preferencias.Según muchos analistas, esta descenso es resultado del giro conservador de Harris en las últimas semanas, que la ha visto desde realizar actos de campaña con la ex representante republicana Liz Cheaney y presumir del apoyo de su padre, el arquitecto de la invasión a Irak del 2003, el ex vicepresidente Dick Cheney, hasta endurecer su retórica sobre los inmigrantes latinoamericanos y, especialmente, su alineamiento con Israel en un momento en que la nación hebrea expande sus ataques áereos al Líbano, Siria y Yemen, luego de decimar a la población civil de Gaza durante el último año como respuesta al ataque del 7 de octubre pasado de Hamás.Esta estrategia de Harris, respaldando la defensa cerrada del presiente Joe Biden al Gobierno de Benjamin Netanyahu, ha hundido la intención de voto de Harris entre el electorado joven y progresista, de fuente calado en el partido oficialista, y ha golpeado fuertemente su popularidad entre los votantes árabes americanos y musulmanes, un grupo que históricamente ha votado por los candidatos demócratas en cada elección.Precisamente, el estado que nuclea el mayor número de votantes que son descendientes o inmigrantes de países árabes (especialmente libaneses y palestinos) en EEUU es Michigan, uno de los territorios esenciales en la matemática de la campaña de Harris para llegar a la Casa Blanca. Si Harris no se impone en dicho territorio, que Biden ganó por tres puntos en el 2020 pero que Clinton perdió por un pelo en el 2016, su camino para obtener los 370 votos del Colegio Electoral se torna casi inviable, según arrojan todos los sondeos, donde el republicano exhibe una gran fuerza en otros estados "azules" como Wisconsin y Pensilvania.Para Martín Falco, internacionalista de la Universidad de Palermo, la fallida política del Gobierno de Biden en Oriente Medio (que incluye la catastrófica retirada en Afganistán y la continua hostilidad contra Irán), y especialmente la negativa de Harris de distanciarse del respaldo absoluto a Netanyahu de la actual Administración, podría ser catastrófico para la candidata demócrata. Esto pese a que Michigan, que en otras circunstancias podrían haberle facilitado la victoria a Harris, ha venido corriéndose fuertemente en los últimos años hacia el lado demócrata, con el partido oficialista capturando la mayoría del congreso local y múltiples escaños en la Cámara de Representantes en las elecciones de medio término del 2022.Falco apunta que, si bien el electorado árabe y musulmán representa un 4% de la población total de Michigan, que se traduce en 200.000 potenciales votantes, el margen de victoria de Trump sobre Clinton en el 2016 fue de apenas 10.000 votos, por lo que si se materializa el corrimiento de la intención de voto por parte de ese grupo, podría darle la elección al expresidente y abanderado republicano."Actualmente, según los últimos sondeos, no solo Trump aventaja a Harris entre el electoado general en Michigan, sino que también lo hace entre la población árabe y musulmán, algo que nadie podría haber imaginado apenas dos años atrás", señala.El apoyo armamentista a Tel Aviv no paraEn el pasado, ese electorado se ha inclinado abrumadoramente por los demócratas en todos los comicios presidenciales, incluyendo en el 2020, cuando Biden capturó el 60% de ese voto, con Trump obteniendo apenas el 37%.La razón de ese cambio tan abrupto en apenas cuatro años tiene una explicación obvia, señala Falco, y es el apoyo por parte de la actual gobierno demócrata al accionar militar de Israel en Oriente Medio, que ha dejado en el último año más de 42.000 muertos en Gaza y 19.000 en el Líbano, la mayoría de ellos civiles.En ese sentido, si bien el experto señala que Trump ha prometido en esta campaña que volverá a implementar la orden ejecutiva que estableció en el 2017 y prohíbe la entrada al país de ciudadanos de una serie de países de mayoría musulmana, una buena parte de los árabes-americanos cree que no es comparable una acción de este tipo, por más repudiable, con lo que ha estado haciendo el presidente Biden y la vicepresidenta y candidata Harris, financiando y respaldando a Israel.Falco señala que muchos votantes en favor de Palestina prefieren a Trump con respecto a Biden, ya que lo consideran un político pragmático, al pensar que si bien el republicano tiene una buena relación con Netanyahu, no dudaría en deshacerse del primer ministro israelí si esto fuese conveniente para él políticamente. Al contrario, Biden ha repetido en numerosas oportunidades a lo largo de su carrera que se considera a sí mismo un "sionista" (la última vez, en un discurso del pasado mes de junio) y que "siempre" defenderá a Israel, lo que hace creer a muchos votantes que no cambiará de opinión con respecto a seguir enviando armas a Netanyahu en lugar de profundizar la vía diplomática."En muchos casos, el viraje de este electorado hacia Trump se explica por la lógica del mal menor, y no es ilógico que el deseo de castigar a Biden y a Harris por permitir que Israel bombardee a diarios sus países y a sus familiares sea mayor que cualquier otro argumento. Otros votantes de ese grupo, en cambio, han decidido apoyar a la candidata independiente Jill Stein, que entre árabes y musulmanes en Michigan obtendría casi un tercio de los votos. De nuevo, esto sería trágico para Harris, porque son apoyos que tradicionalmente irían a ella. Pero para estos votantes, Stein es la mejor opción porque es la única candidata que ha criticado frontalmente a Netanyahu", señala.Sin embargo, Falco concluye que es "inexplicable" que Harris haya sido reclutada a último momento tras la debacle de Biden en el debate presidencial con Trump con el objetivo de distanciarse de un gobierno muy impopular como el del actual presidente, y que en la mayoría de los temas, incluyendo Israel, mantenga la misma posición. "Es absurdo y claramente una mala estrategia electoral. Pero si hay una cosa que en Washington no se puede poner objetar es la maquinaria bélica, y Harris lo está probando, incluso si esto perjudica sus intereses", finaliza.

