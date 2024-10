https://noticiaslatam.lat/20241009/no-tengo-pensado-reunirnos-pronto-sheinbaum-descarta-un-encuentro-con-biden-1158127687.html

"No tengo pensado reunirnos pronto": Sheinbaum descarta un encuentro con Biden

"No tengo pensado reunirnos pronto": Sheinbaum descarta un encuentro con Biden

Sputnik Mundo

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, descartó este 9 de octubre que vaya a reunirse próximamente con su homólogo estadounidense, Joe Biden, con quien... 09.10.2024, Sputnik Mundo

2024-10-09T20:55+0000

2024-10-09T20:55+0000

2024-10-09T20:55+0000

américa latina

claudia sheinbaum

joe biden

ken salazar

casa blanca

política

relación

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/0a/09/1158127532_0:0:2560:1441_1920x0_80_0_0_2c9d77d889e7c319bb79ebea014c095b.jpg

Al respecto, ahondó que, con las elecciones presidenciales estadounidenses en puerta, es preferible mantener una postura de respeto. Sin embargo, garantizó que se mantendrá la coordinación con el aún mandatario demócrata.El 8 de octubre, Sheinbaum aseguró que su Gobierno trabajará con quien resulte triunfador en los comicios presidenciales de noviembre, en los que el republicano Donald Trump y la demócrata Kamala Harris se disputarán su llegada a la Casa Blanca.Por otra parte, la titular del Ejecutivo mexicano habló sobre la "pausa" que el entonces presidente López Obrador puso a la relación con el embajador Salazar en agosto pasado."De hecho nunca se suspendieron, lo que se suspendió fue la visita del embajador al presidente de la República por la acción en Sinaloa, en donde nunca se consultó al gobierno de México, se coordinó, fue una acción que todavía hasta ahora no tenemos toda la información de cómo ocurrió esta detención", dijo Sheinbaum.El expresidente dijo, sin embargo, que el distanciamiento surgió por la postura del diplomático en torno a la reforma judicial que recientemente aprobó el Congreso de la Unión de México."¿Cómo le vamos a permitir al embajador [Ken Salazar], con todo respeto porque no es un asunto de pleito o enemistades, que él opine que está mal lo que estamos haciendo. No vamos a decirle que abandone el país, pero sí leerle la Constitución, que es como leerle la cartilla. La relación [con el diplomático] es buena, pero está en pausa desde que declaró eso [en referencia a sus dichos sobre el Poder Judicial]", indicó en conferencia de prensa el 28 de agosto.

https://noticiaslatam.lat/20241009/sheinbaum-abre-la-puerta-al-dialogo-con-empresarios-ante-iniciativa-para-reformar-sector-electrico-1158122791.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

claudia sheinbaum, joe biden, ken salazar, casa blanca, política, relación