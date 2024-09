https://noticiaslatam.lat/20240924/trump-promete-negociar-una-salida-de-eeuu-del-conflicto-de-ucrania-1157743244.html

Trump promete negociar una salida de EEUU del conflicto de Ucrania

Trump promete negociar una salida de EEUU del conflicto de Ucrania

Sputnik Mundo

WASHIGTON (Sputnik) — El expresidente estadounidense Donald Trump (2017-2021) afirmó este 24 de septiembre que su país está "atrapado" en el conflicto en... 24.09.2024, Sputnik Mundo

2024-09-24T19:19+0000

2024-09-24T19:19+0000

2024-09-24T19:19+0000

defensa

donald trump

vladímir putin

ucrania

eeuu

moscú

política

elecciones presidenciales de eeuu (2024)

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/09/10/1157558100_0:201:3072:1929_1920x0_80_0_0_8d7cb4a0041005dbe5ddb7c9e8476b67.jpg

Durante su reciente debate con la candidata demócrata, Kamala Harris, Trump su promesa de acabar con el conflicto en Ucrania si resulta elegido, incluso antes de su posible investidura. El magnate republicano subrayó que quiere "salvar las vidas de personas que están siendo innecesariamente asesinadas por millones". Según Trump, su prioridad era acabar con el conflicto y llegar a un acuerdo, y criticó al presidente Joe Biden por haber interrumpido los contactos con el líder ruso, Vladímir Putin. Rusia mantiene desde el 24 de febrero de 2022 una operación militar especial en Ucrania, cuyos objetivos, según Putin, son proteger a la población de "un genocidio por parte del régimen de Kiev" y atajar los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este. Hasta la fecha, Ucrania ha condicionado el cese de las hostilidades a la recuperación de todos sus antiguos territorios, incluida la península de Crimea, que se unió a Rusia en marzo de 2014. Moscú en repetidas ocasiones se declaró dispuesto a reanudar el proceso negociador con Kiev, pero lo condicionó a la cancelación del decreto ucraniano que prohíbe retomar las negociaciones con Rusia. A mediados de junio pasado, Putin formuló varias condiciones clave para iniciar las negociaciones de paz, en particular, que Ucrania retire las tropas de cuatro nuevos territorios rusos (Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporozhie), desista de adherirse a la OTAN y mantenga el estatus neutral, no alineado y no nuclear; y que además se levanten todas las sanciones contra Rusia. Sin embargo, el presidente de Ucrania, Vladimir Zelenski, rechazó la propuesta, calificándola de ultimátum.

https://noticiaslatam.lat/20240913/no-deberiamos-estar-ahi-jd-vance-cuestiona-el-papel-de-eeuu-en-ucrania--video-1157477448.html

https://noticiaslatam.lat/20240824/trump-critica-a-biden-por-conflicto-en-ucrania-no-tiene-idea-de-lo-que-hizo-1157029273.html

ucrania

eeuu

moscú

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

donald trump, vladímir putin, ucrania, eeuu, moscú, política, elecciones presidenciales de eeuu (2024), 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania