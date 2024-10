https://noticiaslatam.lat/20241005/el-rey-felipe-vi-se-pronuncia-tras-ser-excluido-de-la-toma-de-posesion-de-claudia-sheinbaum-1158011904.html

El rey Felipe VI se pronuncia tras ser excluido de la toma de posesión de Claudia Sheinbaum

El rey Felipe VI se pronuncia tras ser excluido de la toma de posesión de Claudia Sheinbaum

05.10.2024

"La cultura es la piedra sobre la que se levanta nuestra hermandad, el elemento que realmente vertebra nuestra identidad. Y así lo concluimos en el encuentro llamado 'Repensar Iberoamérica. Construyendo el futuro', celebrado en Veracruz en el año 2014. Somos los iberoamericanos una unidad en la diversidad, una cultura de culturas", aseveró el monarca durante su alocución en el encuentro de Academias Hispanoamericanas de la Historia, que se realizó este 4 de octubre en el municipio español de Trujillo. Las tensiones diplomáticas entre México y España, que existen desde hace años, tuvieron un nuevo episodio después de que la ahora presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, no invitara al rey Felipe VI a la ceremonia de su toma de posesión. La Administración española encabezada por el izquierdista Pedro Sánchez calificó de "inaceptable e inexplicable" el gesto de Sheinbaum e informó que no habría ninguna representación del Gobierno en la ceremonia. Incluso, el 25 de septiembre, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, lamentó la decisión de México y sugirió que había "un interés político determinado" detrás.En una carta difundida en esa misma fecha, Sheinbaum explicó que la decisión de no invitar al monarca español se debió a que ni el Gobierno ni la Casa Real de España respondieron a una misiva enviada por el ahora expresidente Andrés Manuel López Obrador en marzo de 2019, en la que le planteó al rey pedir disculpas a los pueblos indígenas de México por los abusos y las atrocidades cometidas durante la Conquista de México y los 300 años de Colonia.

