Sheinbaum: "Soy madre, abuela, científica, mujer de fe y, a partir de hoy, presidenta de México"

Al grito de "¡Presidenta, presidenta!" fue recibida Claudia Sheinbaum Pardo en un recinto abarrotado por los 118 senadores y 466 diputados que atendieron al llamado de la sesión, así como por los representantes de los 105 países que acudieron al evento. Con un vestido blanco con un bordado típico mexicano, la mandataria tuvo dificultad para abrirse paso entre la oleada de legisladores que se amontonaron para tomarse una selfie con la mujer que durante los próximos seis años buscará, como ella misma lo ha dicho, consolidar el proyecto de nación de la autodenominada Cuarta Transformación iniciada por Andrés Manuel López Obrador. Este 1 de octubre, López Obrador ganó en puntualidad, pues arribó a San Lázaro (como se le conoce a la Cámara de Diputados) unos 20 minutos antes que su sucesora. El recibimiento del ahora expresidente fue atípico, pues acostumbrados a los abucheos y reproches comunes contra los presidentes salientes, como ocurrió con Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018), Andrés Manuel fue recibido con calidez y la ya típica porra "¡Es un honor estar con Obrador!". El político —quien ha asegurado se retirará de la política mexicana para irse a La Chingada, su rancho en Palenque, Chiapas— tardó casi 10 minutos en recorrer un tramo de unos 100 metros, pues la euforia se hizo presente en el lugar al paso del hombre que la Historia lo coloca como el primer mandatario considerado de izquierda en el país y quien deja su puesto con más del 70% de aprobación. Ya en el pleno esperaba a ambos Ifigenia Martínez, quien a sus más de 94 años funge como actual presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y es considerada como una de las mujeres pioneras en incursionar en la vida política de México, un país que hace apenas 70 años reconoció el derecho de las mujeres a votar y ser votadas. Con un tanque de oxígeno bajo del escritorio y visiblemente débil, Ifigenia Martínez, con la ayuda de cadetes mujeres, quitó la banda presidencial a López Obrador para dársela a Claudia Sheinbaum, quien previamente tomó protesta del cargo entre aclamaciones de los presentes. Ya con la banda presidencial en su pecho, Sheinbaum de dirigió por primera vez al pueblo desde la tribuna de Diputados, desde donde reconoció el trabajo de López Obrador durante su sexenio y esbozó los que serán los ejes de su Gobierno. En materia económica, la mandataria reiteró su militancia en una de las frases más acuñadas de López Obrador: "Por el bien de todos, primero los pobres". Además, prometió una política fiscal "responsable" y claridad en las inversiones nacionales y extranjeras. Asimismo, dijo, se mantendrá la canasta básica con un tope, además de que se procurarán las relaciones comerciales con EEUU y Canadá, así como el nearshoring y el fortalecimiento de los lazos con países latinoamericanos y del Caribe. Celebró también la reforma al Poder Judicial aprobada recientemente y sentenció que quien diga que en México habrá autoritarismo "está mintiendo". En materia de seguridad —el talón de Aquiles del país— aseveró "no regresar a la guerra contra el narco" emprendida por el exmandatario Felipe Calderón. Ya casi para finalizar su discurso, Sheinbaum sentenció que, junto con ella, al máximo cargo político del país llegan todas las mujeres y recordó que su cargo es con "a": presidenta. "Igual que abogada, científica, bombera, porque como nos han enseñado, solo lo que se nombra existe". "Llegan las mujeres que lucharon por sus sueños y lo lograron, y a las que no lo lograron, a las que han tenido que callar y gritar a solas, a las indígenas, las trabajadoras del hogar que salen de sus pueblos para apoyarnos a todas, a las bisabuelas que no aprendieron a leer y a escribir porque eso no era cosa de niñas, a las madres que primero nos dieron la vida y luego todo lo demás, las hermanas, las tías, las hijas hermosas. No llego sola, llegamos todas. Hoy llegan todas ellas, que nos pensaron libres y felices".

