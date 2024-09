https://noticiaslatam.lat/20240929/mexico-y-espana-entre-diferencias-politicas-y-roces-diplomaticos-y-fraternidad-1157828447.html

México y España, entre "diferencias políticas" y "roces" diplomáticos y fraternidad

Eduardo Rosales Herrera, internacionalista e investigador de UNAM, consideró que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador tuvo "tropiezos" en la relación diplomática con España, como se demostró tras el envío de una carta el 1 de marzo de 2019 al rey Felipe VI para que pidiera disculpas por los agravios contra los pueblos originarios durante la Conquista.El internacionalista indicó que, ante la legitimidad que logró López Obrador en las elecciones, "no tenía sentido" hacer este tipo de peticiones y buscar "dificultades" en las relaciones con uno de los socios comerciales de México. Estimó como "desafortunado" que la mandataria electa, Claudia Sheinbaum, adopte estas diferencias al inicio de su administración.El investigador dijo que estos diferendos diplomáticos con el Gobierno español podrían tener un "efecto polarizante" en ambas sociedades, y que las Administraciones de López Obrador y la entrante de Claudia Sheinbaum "no ganan nada" con estos episodios, y que, en cambio, podrían derivar en una "afectación mayor", incluso en temas comerciales.De acuerdo con datos de la Secretaría de Economía, la Inversión Extranjera Directa en México proveniente de España tuvo un saldo negativo de 220 millones de dólares en los primeros seis meses de 2024, mientras que en el mismo periodo del año anterior se registró una cifra de 3,777 millones de dólares. En tanto, Beatriz Contreras Castillo, periodista y analista de temas políticos, señaló que la petición del presidente López Obrador al rey Felipe VI tiene el "respaldo" de la mayoría de los mexicanos, debido a que se trata de una política de "defensa de la soberanía nacional" y que "pone por delante el respeto a los pueblos originarios desde una perspectiva histórica". Indicó que la decisión de la mandataria electa, Claudia Sheinbaum, de no invitar al monarca español a su toma de posesión es "una medida simbólica" y que demostró que "hay respeto al pueblo mexicano", y que incluso esta fue respaldada por algunos legisladores y personalidades del país ibérico.La periodista resaltó perfiles como el de Marcelo Ebrard, próximo secretario de Economía, y de Juan Ramón de la Fuente, como canciller de México, para conducir la política exterior mexicana y estimó que la mandataria electa podría lograr con estos perfiles "más acuerdos internacionales" que beneficien a México."Una petición fallida"El escritor Enrique Ortiz, autor del libro La Conquista para gente con prisa (Ediciones Planeta, 2024) que narra la resistencia y caída de Tenochtitlán, estimó que la petición del presidente López Obrador al rey español de 2019 no se hizo de la "forma correcta" y "salió mal", aunque agregó que esta "disculpa" podría haber acercado a ambos pueblos y gobiernos.El escritor indicó que la exclusión del rey Felipe IV a la próxima toma de protesta por parte de Sheinbaum Pardo fue una decisión para "fortalecer su posición política" y muestra "autonomía" frente el presidente saliente, ambos integrantes del partido oficialista Morena. Señaló que la posición tomada por el mandatario, Pedro Sánchez, se puede comprender por la "tensión política y la polarización que se vive en España". Recordó que en 2019, el presidente español contaba con el apoyo necesario para poder respaldar la petición mexicana, sin embargo, en la actualidad "la derecha está tomando mucho poder" y mantiene el "asedio" a los socialistas. Enrique Ortiz señaló que en su libro La Conquista para gente con prisa se pone atención, no solamente en los personajes principales como Hernán Cortés (1485-1547), sino en mujeres conquistadoras y esclavos que combatieron contra el pueblo mexica, además se aborda "el mito de la traición de los tlaxcaltecas" y la historia de "doña Marina" ("La Malinche"), cuyo principal propósito fue "sobrevivir"."Agravio al pueblo"Este martes 24 de septiembre, el Gobierno de España informó que no enviará a ningún representante a la toma de posesión de la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum Pardo, alegando que el rey Felipe VI fue excluido de la ceremonia, que se realizará este próximo 1 de octubre en el Congreso mexicano.En un comunicado, la cancillería del país ibérico tildó de "inaceptable" la exclusión del monarca español, por lo que decidió "no participar en dicha toma de posesión a ningún nivel". El mismo mandatario español, Pedro Sánchez, consideró como "absolutamente inaceptable" que el rey Felipe VI no fuera invitado por el Gobierno entrante, pese a que el "jefe del Estado ha participado en todas las tomas de posesión". Por su parte, la morenista Claudia Sheinbaum Pardo, próxima jefa del Estado mexicano, aclaró que dicha decisión obedeció a que la carta enviada por el presidente López Obrador en 2019 "no mereció respuesta alguna de forma directa", como corresponde a la "mejor práctica diplomática" entre México y España.Sin embargo, este 27 de septiembre, Andrés Manuel López Obrador acusó al jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, de faltarle al respeto a la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, por haber sugerido que la decisión de no invitar al rey a la investidura de la morenista fue de él.

