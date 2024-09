https://noticiaslatam.lat/20240925/sheinbaum-aclara-el-motivo-por-el-que-excluyo-al-rey-felipe-vi-de-su-investidura-1157770569.html

Sheinbaum aclara el motivo por el que excluyó al rey Felipe VI de su investidura

En una carta publicada en redes sociales, la próxima jefa de Estado mexicana comentó que esto se remonta al 1 de marzo de 2019, cuando el actual presidente de la nación latinoamericana, Andrés Manuel López Obrador, envió una misiva a Felipe VI, donde solicitó una disculpa por parte de su país por los agravios causados durante la Conquista de México (1519-1521) y la era colonial, que finalizó en 1821 tras la consumación de la Independencia nacional."Lamentablemente, dicha misiva no mereció respuesta alguna de forma directa, como hubiera correspondido a la mejor práctica diplomática de las relaciones bilaterales. En cambio, parte de la carta se filtró en medios de comunicación y, posterior a ello, el Ministerio de Asuntos Exteriores de España realizó un comunicado de prensa. Hasta el momento, esta circunstancia no ha sido aclarada, ni respondida de forma directa al Gobierno de México", refirió Sheinbaum.Más tarde, en conferencia de prensa, López Obrador apoyó la decisión de la mandataria electa de México en esta materia."Estamos hablando de diferencias con la monarquía española, a la que se le pidió, de manera respetuosa, que ofrecieran una disculpa a los pueblos originarios, indígenas, de México, por las atrocidades cometidas durante la invasión europea a nuestro país y no hubo respuesta. No [solo eso]: desataron toda una campaña en contra de nosotros, del Gobierno mexicano. Actuaron con mucha prepotencia", recordó el presidente de la nación latinoamericana.Los comentarios de ambos políticos se dan después de que el 24 de septiembre, la Cancillería española tildó de "inaceptable" la exclusión de Felipe VI a la investidura de Sheinbaum, por lo que el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, decidió "no participar en dicha toma de posesión a ningún nivel".El 18 de septiembre, Sheinbaum dio a conocer la lista de líderes mundiales que acudirán a su toma de posesión el 1 de octubre en la Cámara de Diputados (Cámara Baja), donde recibirá la banda presidencial por parte de López Obrador. De acuerdo con el listado, 105 países han confirmado su asistencia, entre ellos 16 mandatarios, así como 22 organismos internacionales.Entre los jefes y jefas de Estado que estarán presentes en la posesión, se encuentran los presidentes de Cuba, Miguel Díaz-Canel; de Bolivia, Luis Alberto Arce Catacora; de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva; de Chile, Gabriel Boric Font; de Colombia, Gustavo Petro Urrego; de Guatemala, Bernardo Arévalo de León y de Honduras, Xiomara Castro Sarmiento."Además, asistirán cuatro vicepresidentes, cuatro titulares de órganos legislativos, 17 representantes a nivel ministerial, 10 viceministros, enviados especiales, 10 titulares de organismos internacionales, así como embajadores residentes y concurrentes", refirió Sheinbaum en un comunicado.En representación del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, acudirá una delegación encabezada por la doctora Jill Biden, primera dama del país norteamericano.

