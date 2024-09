https://noticiaslatam.lat/20240925/pedro-sanchez-a-sheinbaum-nos-parece-absolutamente-inaceptable-la-exclusion-del-rey-felipe-vi-1157776430.html

Sánchez tilda de "absolutamente inaceptable" la exclusión de Felipe VI en investidura de Sheinbaum

Sánchez tilda de "absolutamente inaceptable" la exclusión de Felipe VI en investidura de Sheinbaum

Sputnik Mundo

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, respondió este 25 de septiembre a su próxima homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, luego de la exclusión del... 25.09.2024, Sputnik Mundo

2024-09-25T19:30+0000

2024-09-25T19:30+0000

2024-09-25T19:52+0000

internacional

política

claudia sheinbaum

felipe vi

españa

méxico

gobierno de españa

gobierno de méxico

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/09/19/1157776270_0:0:2994:1685_1920x0_80_0_0_0c8da3d748c6ad3bbc66955f6d535c66.jpg

El mandatario español se dijo además “frustrado” debido a que las relaciones políticas entre ambos países aún no habían sido normalizadas: "Con todos los respetos, creo que España ya ha fijado una posición de empatía también con la sociedad mexicana".Además, reiteró que la ausencia del Gobierno español en la investidura de Sheinbaum se determinó "en señal de protesta por una exclusión que consideramos no solamente inaceptable sino absolutamente inexplicable".A la par, la próxima jefa de Estado mexicana comentó en una carta difundida en redes sociales que la exclusión del rey se remonta al 1 de marzo de 2019, cuando el actual presidente de la nación latinoamericana, Andrés Manuel López Obrador, envió una misiva a Felipe VI en la que solicitó una disculpa por parte de su país por los agravios causados durante la Conquista de México (1519-1521) y la era colonial, que finalizó en 1821 tras la consumación de la Independencia nacional."Lamentablemente, dicha misiva no mereció respuesta alguna de forma directa, como hubiera correspondido a la mejor práctica diplomática de las relaciones bilaterales. En cambio, parte de la carta se filtró en medios de comunicación y, posterior a ello, el Ministerio de Asuntos Exteriores de España realizó un comunicado de prensa. Hasta el momento, esta circunstancia no ha sido aclarada, ni respondida de forma directa al Gobierno de México", refirió Sheinbaum.Esta eventualidad, y tras acusar a empresas energéticas de ese país de tratar a México como su feudo, causó que López Obrador "pausara" las relaciones con España en 2022, sin implicar una ruptura diplomática."Confío en que esta circunstancia, que hoy pone de manifiesto nuestra diversidad de opiniones, sea también punto de partida para que México y España encuentren pronto nuevas vías de entendimiento basadas en nuestras soberanías y respeto mutuo, en beneficio de nuestras naciones y nuestros pueblos", finalizó la presidenta electa de México.

https://noticiaslatam.lat/20240925/sheinbaum-aclara-el-motivo-por-el-que-excluyo-al-rey-felipe-vi-de-su-investidura-1157770569.html

españa

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

política, claudia sheinbaum, felipe vi, españa, méxico, gobierno de españa, gobierno de méxico